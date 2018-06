Valuta: Pundet synker til bunds uden afklaring på Brexit

Det britiske pund har haft mere gyldne dage, end det er tilfældet i torsdag. Pundet koster her til eftermiddag 1,3385 dollar mod 1,3426 dollar onsdag eftermiddag.

Den 23. juni 2016 - dagen hvor briterne stemte for exit fra EU - kostede et pund 1,4810 dollar.

Ifølge Mikael Olai Milhøj, senioranalytiker i Danske Bank, er det netop brexit, der er skyld i, at pundet ikke har været i stand til at rejse sig siden.

- Med under 300 dage til brexit, er vi ikke for alvor blevet klogere på, hvordan forhandlingerne falder ud. Simplificeret sagt, så er briterne i det problem, at 50 pct. gerne vil forlade EU, og 50 pct. ikke vil. Af de 50 pct. der gerne vil ud af EU, så vil halvdelen et blødt brexit og halvdelen et hårdt brexit. Med andre ord der er ikke flertal for noget i Storbritannien, skriver han i et notat.

Der er EU-topmøde sidst i juni. Og her er det irske problem sat på programmet, hvor grænsespørgsmålet skal afklares. Det bliver ved med at være en af de store knaster i forhandlingerne, da det er vanskeligt at lave en toldgrænse uden en egentlig grænse.

- Briterne er desværre ikke kommet med gode forslag til løsninger, hvilket også hænger uløseligt sammen med, at der er stor uenighed om, hvor tæt et forhold man skal have på handel. De to diskussioner kan i virkeligheden ikke isoleres, men hører uløseligt sammen, påpeger Mikael Olai Milhøj.

Fra EU's side lyder det, at briterne ikke får nogen handelsaftale med EU, medmindre der kommer en løsning, som forhindrer en hård irsk grænse.

- Pundet vil vedblive med at handle til det svage niveau, så længe markedet ikke for alvor kan begynde at udprise den brexit-risikopræmie, som ligger i pundet, lyder det fra Danske Banks senioranalytiker.

/ritzau/FINANS