Politisk krise i Italien presser euro til ti måneders lavpunkt

Tirsdag middag koster euro 1,1548 dollar mod 1,1629 dollar mandag eftermiddag og 1,1620 dollar tirsdag morgen.

Italien er kastet ud i politisk krise, efter at Femstjernebevægelsens og det højreorienterede Ligaens forsøg på regeringsdannelse slog fejl, fordi de to partier ikke ville acceptere præsidentens afvisning af deres foreslåede finansminister. Nu har præsidenten givet økonomen Carlo Cottarelli opgaven at danne en ny midlertidig regering.

Udsigten til et ny valg, der kan skabe usikkerhed om Italiens medlemskab af EU, har presset den italienske rente til sit højeste niveau siden 2012, mens renterne på de tryggere nordeuropæiske obligationer falder med usædvanlig hast.

Den italienske krise var en kendsgerning allerede søndag, men mandag var helligdag Storbritannien, og først tirsdag har valutahandlerne i London haft mulighed for at reagere på nervøsiteten for EU's og euroens skæbne i forlængelse af et kommende italiensk valg.

Uroen i eurozonen styrker schweizerfrancen til 1,1498 svhweizerfranc per euro fra 1,1545 schweizerfranc mandag eftermiddag. Og tilsvarende er japanske yen - der oftest har fordel af uro i andre regioner - styrket til 108,90 yen per dollar fra 109,35 yen mandag eftermiddag.

Omvendt svækkes de mere risikofølsomme svenske og norske kr. Svenske kr. koster tirsdag tidligt tirsdag eftermiddag 0,7206 danske kr. mod 0,7280 danske kr. mandag eftermiddag.