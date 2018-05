PFA: Udsigt til at globalt opsving forlænges ind i 2019

Det vurderer seniorstrateg i PFA Rasmus Pilegaard.

- April og primo maj bød på stigende renter, højere aktiekurser, en styrket amerikansk dollar og stærke regnskaber fra virksomhederne, konstaterer han.

Han vurderer, at den udvikling afspejler robuste globale vækstindikatorer, gradvist stigende inflation og forsonende politiske toner fra de globale topledere og brændpunkter.

- Fremadrettet virker det globale opsving intakt, og alle de store regioner bidrager til væksten, mens centralbankerne stadig fører en meget lempelig pengepolitik, siger han, og det er i et sådant miljø, at aktier og risikofyldte aktiver forventes at give pæne afkast, hvorimod obligationsafkastene ventes at blive tynget af stigende renter.

Seniorstrategen tilføjer, at globale aktier stadig er cirka 5 pct. under toppen fra januar, men at det næppe udvikler sig til et bear-marked, da verdens vigtigste økonomi USA - må ventes at vise styrke i 2018 og ind i 2019.

Det er ifølge Rasmus Pilegaard specielt tre faktorer, som har givet medvind til amerikansk økonomi, og som spreder sig globalt.

- Trumps skattereform og en ekspansiv finanslov stimulerer væksten, og der er stadig en tendens til, at finanshusene opjusterer vækstprognoserne. For det andet er den amerikanske dollar knap 8 pct. svagere i forhold til samme tid sidste år, hvilket gavner eksport og virksomhedernes indtjening i udlandet. For det tredje understøtter det synkrone globale opsving efterspørgsel og privatforbrug på tværs af regioner.

På negativsiden peger han på, at olieprisen er steget med næsten 50 pct. det seneste år, hvilket sammen med stigende priser på metaller begynder at påvirke produktions- og forbrugerpriser. Det trækker amerikanske renter op og medfører risiko for fire amerikanske renteforhøjelser i år.

Trods det er seniorstrategen klar i mælet.

- De seneste data for husholdningernes økonomi og virksomhedernes omsætning og investeringsplaner tyder på, at vi er i første del af anden halvleg af det amerikanske økonomiske opsving. Det betyder, at den positive vækstcyklus kan blive forlænget med op til et par år, og at den korrektion, vi har oplevet på aktiemarkederne, næppe udvikler sig til et bear-marked, konkluderer han.

Det holder, så længe rentestigninger går hånd i hånd med robuste væksttal. Så plejer aktier at outperforme obligationer.

Han vil dog ikke udelukke, at en aktiekorrektion kan blive større.

- Men historien peger på, at den i så fald vil være af kortere varighed og sandsynligvis overstået i løbet af andet halvår 2018, siger Rasmus Pilegaard.