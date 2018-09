Pensionskasse: Stigende interesse for havvind kan presse afkastet

Havvindenergi er en god langsigtet investering, selv om øget interesse for at investere i nye projekter kan presse afkastet.

Samtidig vil vigende subsidier betyde, at der skal regnes mere risiko ind i projekterne.

Det vurderer administrerende direktør i pensionskassen PKA, Peter Damgaard Jensen, i forbindelse med torsdagens åbning af verdens største havmøllepark, Walney Extension, i britisk farvand.

Walney er den sjette havmøllepark, som PKA investerer i, og det har ligesom PFA en ejerandel på 25 pct. i projektet.

Hvor stort et afkast, investeringen præcist kan give for pensionskasserne, er vanskeligt at spå om helt konkret.

- Det er svært at sige, når vi er ude i en 20 års plan, men vi må sige, at de investeringer, vi har lavet, har givet et afkast på ca. 11 pct. om året. Vi håber derfor, at afkastet bliver tocifret, siger Peter Damgaard Jensen til Ritzau Finans.

Han vurderer dog, at skarpere og skarpere konkurrence om projekterne giver et pres ned igennem forsyningskæden, og også kan afspejle sig i afkastmulighederne.

- Da vi investerede i Anholt havmøllepark var der kun en, som bød. Nu er der mange flere operatører, men også institutionelle investorer. Det giver et pres på prisen, men også på afkastet, siger Peter Damgaard Jensen.

I takt med at støtteordningerne til havvindmølleparkerne falder i Europa, er det også et spørgsmål om, at parkerne på et tidspunkt skal kunne klare sig helt uden subsidier.

For nylig har PKA faktisk indgået en aftale om en park i Nordsverige, som er finansieret uden subsidier, og Peter Damgaard Jensen peger på, at det er noget, der skal regnes ind i risikoen.

- Det er rigtigt, at når der ikke er noget offentligt subsidie, så er man 100 pct. afhængig af elpriserne, og det skal man regne ind i risikoen, siger Peter Damgaard Jensen.

/ritzau/FINANS