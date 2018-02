Panikken har lagt sig en smule - Pandora stadig presset

Pandora har en hovedrolle med det største fald blandt eliteaktierne efter sit regnskab for fjerde kvartal og hele 2017.

Dykket i det ledende indeks kom efter massive kursfald i USA, hvor Dow Jones en overgang noterede sig det største fald for en enkelt dag nogensinde.

KORTVARIG KORREKTION

Tirsdag morgen fortsatte faldene med op til 5 pct. i nogle af de største asiatiske indeks, og det smittede af herhjemme, hvor C25-indekset startede 3,5 pct. nede. Markedet er ramt af en decideret korrektion efter massive stigninger gennem lang tid - anført af de amerikanske aktier.

Men da statsrenterne endnu ikke har nået et alarmerende niveau, vil nedturen formentlig ikke vare så længe, vurderer Peter Garnry, der er strateg hos Saxo Bank. Han forudså for et par uger siden, at markederne var på vej mod en korrektion.

- Vi mener, at det er en sund korrektion på aktiemarkederne, men at den også formentlig vil vare i kort tid, fordi den højere tiårige amerikanske statsrente stadig ikke er i et alarmerende niveau, siger Peter Garnry til Bloomberg News.

Den umiddelbare panik er da også i første omgang afværget lidt, da faldet herhjemme er mere end halveret, mens futures for de amerikanske aktier er vendt til pæne plusser på op til 0,8 pct.

PANDORA SKUFFEDE I FJERDE KVARTAL

I bunden af C25 har smykkeselskabet Pandora dog fortsat en sløj dag, efter at det endelige regnskab for 2017 viste skuffende takter i fjerde kvartal.

De fleste tal for hele året var allerede kendt fra en opdatering inden kapitalmarkedsdagen i januar, men alligevel var fjerde kvartal til den svage side i forhold til analytikernes estimater, viser data fra Ritzau Estimates.

- Det var ikke en årsafslutning med de store overraskelser, da vi allerede i januar fik tallene for 2017 at vide i forbindelse med Pandoras kapitalmarkedsdag. Men dykker man ned i tallene, så skuffer udviklingen i fjerde kvartal - og man kan ligeledes se, at udviklingen er bredt funderet på flere markeder, siger Søren Løntoft Hansen, der er senioranalytiker hos Sydbank, til Ritzau Finans.

Både tallet for omsætning, drift og bundlinje var således under de bud, som analytikerne har givet efter opdateringen i januar.

Pandora-aktien falder med 4,4 pct. til 538,20 kr.

FLERE REGNSKABER I FOKUS

Regnskaber har der også været fra ALK, Matas og IC Group, mens proteseproducenten Össur allerede afleverede sine tal for fjerde kvartal sent mandag.

For alle selskaber er afregningen negativ, men aktierne presses naturligvis også af den korrektion, der præger det generelle marked.

ALK var i fjerde kvartal belastet af en stor nedskrivning på 152 mio. kr. i forbindelse med de strategiske tiltag, der er i gang i selskabet. Dermed druknede en ellers lille fremgang i omsætningen en smule.

ALK holder desuden fast i de forventninger, der blev offentliggjort i starten af december i forbindelse med præsentationen af selskabets nye strategi.

Aktien i allergiselskabet falder med 1,7 pct. til 703 kr.

IC Group falder med 2,5 pct. til 133,80 kr. efter sit regnskab for andet kvartal 2017/18, der ellers pegede på fremgang over hele linjen og en fastholdelse af forventningerne til hele året.

Matas måtte omvendt fortsat se tilbagegang på de fleste poster i sin resultatopgørelse for tredje kvartal 2017/18.

Omsætning, drift og bundlinje gik alle tilbage, og samtidig måtte materialistkæden præcisere sine forventninger en smule i nedadgående retning inden for de tidligere kendte spænd.

Matas-aktien falder med 3,8 pct. til 72,60 kr.

Islandske Össur bakker 4,9 pct. til 27,10 kr. oven på et årsregnskab for 2017, der ellers viste fremgang i både omsætning og overskud, men hvor forventningerne peger på en halvering af omsætningsvæksten og en flad margin.

NETS GÅR FRI

Som den eneste aktie i C25-regi går Nets fri af de blodrøde takter, som korrektionen har udløst.

Det sker, fordi Nets er på vej ud af børsen, da selskabet er blevet solgt til en pris på 165 kr. per aktie. Derfor er det også meget naturligt, at aktien holder fast i en kurs i det leje.

Tirsdag formiddag stiger Nets med 0,4 pct. til 164,65 kr.

/ritzau/FINANS