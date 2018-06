Pandora: Investeringsselskaber satser på kursfald

Hvis det står til to udenlandske investeringsselskaber, så kommer det danske smykkeselskab Pandora til at falde yderligere fremadrettet.

I hvert fald har Worldquant og AQR Capital Mangement hver især øget deres shortpositioner i Pandora til henholdsvis 0,61 pct. og 1,31 pct. af det samlede antal udstedte aktier. Tidligere lød shortpositionerne på 0,52 pct. og 1,29 pct. for Worldquant og AQR Capital Mangement respektivt.

Når man vælger at gå short i en aktie, låner man aktier fra en aktionær og sælger aktierne i håb om at kunne købe dem tilbage senere til en lavere kurs. På den måde kan en investor tjene differencen - minus et gebyr til ejeren for at låne aktien samt eventuel kurtage.

For indeværende år har Pandora-aktien været i strid modvind, og siden årsskiftet har aktien tabt omkring 26 pct. af sin værdi.

/ritzau/FINANS