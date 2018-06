Pandora dykker på usikkerhed om salget i fremtiden

Pandora har været inde i lidt af en deroute i forhold til aktiekursen, siden selskabet kom med regnskab for første kvartal i maj. Aktien er i år samlet faldet med en fjerdedel i kursværdi, og torsdag formiddag ligger aktien til et fald på 3,7 pct. til 500 kr.

- Jeg hører, at der er nogle, som er ude med en lidt nedslående melding om Pandora, og at der er lidt bekymring i forhold til udviklingen. Men jeg har ikke set noget konkret nyt i dag, siger Mads Zink, der er chefhandler i Danske Bank, om dagens kursfald.

Finanshuset Carnegie ringer ofte rundt til forhandlere for at spørge til salget af Pandora-smykker. Og det er meget vel endnu sådan en analyse, der ligger til grund for kursfaldet.

Søren Løntoft Hansen, analytiker i Sydbank, siger at der er meget stor opmærksomhed netop omkring salget - og især det fremtidige.



- Pandora er præget af større usikkerhed - og især meldingen om, at væksten i Kina næste gik i stå i første kvartal i forhold til kvartalet året før. Det har været med til at give en større volatilitet i aktien og en større usikkerhed for, om Pandora kan indfri egne mål, siger Søren Løntoft Hansen.

Pandoras egne forventninger i år går på en vækst i omsætningen i lokal valuta på 7-10 pct. og en EBITDA-margin på cirka 35 pct. I 2017 landede omsætningen på 22.871 mio. kr., hvilket svarede til en vækst i lokal valuta på 15 pct. EBITDA-marginen nåede op på 39,1 pct. for smykkeselskabet.

KINA I PROBLEMER

I Kina stoppede fremgangen mere eller mindre op i årets første kvartal, hvor der i januar, februar og marts blev omsat for 467 mio. kr. i kvartalet mod 427 mio. kr. i første kvartal 2017. Omsætningsvæksten var på 9 pct. mod 121 pct. i første kvartal 2017 og 125 pct. i første kvartal 2016.



- Regnskabet svækkede troen på Kina, der ses som en meget vigtig trækhest og ikke en uvæsentlig faktor i Pandora, siger Søren Løntoft Hansen.

Kina udgør stadig kun en mindre del af den samlede omsætning, der i første kvartal var på 5115 mio. kr.

Anders Colding Friis, der er administrerende direktør i Pandora, har tidligere fortalt, at selskabet har en plan for, hvordan det skal komme videre i Kina.

Et af problemerne er blandt andet, at der er problemer med, at uofficielle forhandlere sælger Pandora-smykker til kunderne.

- Da vi er det største smykkebrand i verden, så er der et stort gråt marked i Kina. Det er forhandlere, der køber Pandora-smykker direkte hos retailere for at sælge dem videre - og til dels også kopismykker, fortalte topchefen.

Og det kan betale sig, da prisen på Pandora-smykker er højere i Kina end i Europa.

Samtidig går planen om et genrejst kinesiske marked ud på at øge marketing i landet. I Kina var der ved udgangen af første kvartal 171 konceptbutikker mod 117 i første kvartal 2017.