Pandora-aktien springer i vejret - ingen kan forklare hvorfor

Smykkeselskabet topper klart C25-indekset med en stigning på 4,5 pct. til 433,40 kr. og er det næstmest handlede papir på børsen i København efter Novo Nordisk.

Det er den største stigning for Pandora siden midten af januar, og resten af den periode har været ret jammerlig - aktien har givet et negativt afkast på 35 pct. siden nytår.

Forklaringen på den pludselige stigning, der blev sat i gang omkring 12-tiden onsdag, er imidlertid svær at finde.

Handlere og børsmæglere, som Ritzau Finans har været i kontakt med, kæmper alle med at komme med en god årsag. I bedste fald kan de viderebringe løse andenhåndsrygter, som de ikke vil lægge navn til: Angiveligt er der meldinger ude om, at Pandora ved sit næste regnskab undgår den nedjustering, som mange ellers tror på.

En anden forklaring er, at nogle af de mange fonde, der har spekuleret i kursfald i Pandora, er i gang med at lukke deres positioner. Men det er der ingen konkrete beviser for. Dog har WorldQuant LLC meddelt, at den reducerede sin shortposition tirsdag og nu ligger på under 0,5 pct.

Fra handelsstatistikken kan man se, at det især er investorer fra udlandet, der køber Pandora-aktier onsdag sammen med Nordea og Danske Bank, mens svenske SEB og privatinvestorerne i Nordnet er blandt de største sælgere.

På grund af anonymiseringen af handelsstatistikken er det dog ikke muligt at se hvilke udenlandske banker og finanshuse, der er på aktivt Pandora-opkøb.