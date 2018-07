Pandora-aktien falder efter negativ analyse fra Carnegie

Den kritiske analyse viser, at den nye Shine-kollektion tilsyneladende mister momentum, og at markederne i Australien, Canada, England og Italien er udfordrede. Til gengæld fremgår det af analysen, at USA er et lyspunkt i rundspørgen, der tager udgangspunkt i udviklingen i andet kvartal i år.

51 pct. af forhandlerne i Carnegies rundspørge svarer, at de har oplevet et fald i salget i andet kvartal sammenlignet med samme periode året før, mens 21 pct. har oplevet fremgang i salget i perioden.

I analysen skriver aktieanalytiker Lars Topholm, at resultaterne for andet kvartal i år kan blive en negativ katalysator for aktiekursen.

»På trods af lave værdiansættelsesmultipler mener vi, at det stadig er for tidligt at købe Pandora. Momentum er ringe, og vi ser mange tegn på eksekveringsproblemer. Samtidig er åbenheden fortsat dårlig med en bestyrelse og ledelse, der tilsyneladende er 100 pct. immune over for aktionærernes kritik, fremgår det af analysen, hvor den seneste tids udskiftning på ledelsesgangen også fremhæves som et negativt punkt.«

Carnegie fastholder desuden salgsanbefalingen og et kursmål på 400 kr. i analysen.

Pandora-aktien er faldet næsten 35 pct. år til dato, og hvis man ser på udviklingen i løbet af de seneste tre måneder, så har der været et fald på 36 pct.

Pandora kommer med regnskab for andet kvartal 14. august.

/ritzau/FINANS