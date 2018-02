Overraskende stærkt comeback for aktierne, men pas på

Umiddelbart ligner det en overdreven stærk positiv korrektion efter forrige uges store nedtur på de internationale aktiemarkeder. Vi har de seneste uger set stærk performance på især det amerikanske aktiemarked, men også i Danmark og det øvrige Europa. Siden bunden omkring 1080 for C20 Cap indeks den 6. februar er det danske indeks steget fem procent til omkring 1130. Men der er altså stadig et stykke vej til den tidligere top i starten af november sidste år lige over 1200.

Det store spørgsmål er nu, om den positive korrektion ikke har flere kræfter, eller om markederne skal endnu højere op og teste den tidligere top, eller endda endnu højere. Vi ser 80 procent sandsynlighed for, at markedet ikke kan gå mere end et par procent højere, og at sælgerne her vil komme tilbage i stort omfang – for at gevinsthjemtage før næste nedtur.

Begrundelsen er, at vores risikoindikatorer viser, at de professionelle investorer fortsat har fokus på at skrue ned for den samlede risiko.

For det første er det europæiske iTraxx Crossover indeks stadig et godt stykke under toppen for tre uger siden. Dette indeks afspejler investors pris for en forsikringspræmie mod konkurs i europæiske erhvervsobligationer.

For det andet er risikopræmien på amerikanske High Yield erhvervsobligationer fortsat betydeligt højere end for tre uger siden, afspejlet i US High Yield Option-Adjusted Spread.

Vi erkender, at de to ”risikobarometre” har udviklet sig lidt positivt i den forgangne uge, men ikke nok til at give grønt lys for fuld kraft frem. De næste dage kan derfor blive meget afgørende. Og skruer de store investorer endnu mere op for risikotagningen, så kan der være åbnet for en ny eufori på aktiemarkederne. Vigtigt er også at følge de korte og lange obligationsrenter, som ikke er steget yderligere den seneste uge, men heller ikke er faldet. Den 10-årige amerikanske statsobligation ligger stadig lige under det magiske pejlemærke i tre procent.

Klart billede af størst fremgang til de store defensive C20 aktier

Den seneste uges aktiefest har i særlig grad ramt de store defensive aktier som eksempelvis GN Store Nord, William Demant Holding, Novozymes, Coloplast, Ørsted og ALK-Abelló. Vi finder det meget sigende, at investorerne især går efter mere ”forsigtige” aktier, da vækstudsigterne i Europa fortsat ser gode ud. Det underlige er, at de udenlandske finanshuse har været største aktive nettokøbere i helt andre aktier end i de nævnte. Med andre ord må de danske investorer have været på banen omkring de defensive aktier. Udlandet har især købt op i Pandora, Bavarian Nordic, Genmab, DFDS og Ørsted.

Eller er der virkelig ved at opstå et andet billede af USA’s økonomi: Vi kan ikke udelukke, at der sker ændringer i amerikansk økonomi, som vil tage pusten ud af de højere renteforventninger. Der er kommet flere lettere skuffende økonomiske nøgletal på det seneste. Det har sat sig i lavere forventninger til BNP-væksten i 1. kvartal i USA, ifølge Atlanta FED’s vækstindikator. Samme billede viser Citigroups Economic Surprise index som de seneste uger har vist tilbagefald. Det afspejler, at de faktiske BNP-data har skuffet i forhold til økonomernes forventninger. Endelig er den implicitte sandsynlighed for et rentehop på næste FED møde den 21. marts på det seneste faldet en lille smule. Bider opfattelsen af mindre vækst i USA sig fast, vil det også afdæmpe renteforventningerne - og give nyt rum til stigninger på aktiemarkederne.

Jokerne er TDC og Vestas

Vi bemærker, at Vestas som eneste C20 aktie ikke steg den seneste uge. Udlandet er store nettosælgere, og der er fortsat shortfonde i gang med at angribe aktien. Konkurrenternes meldinger om prispres fra konkurrenterne er dog rimeligt opmuntrende, og det er lige nu vanskeligt at afkode, hvem der vinder den ”tvekamp”. Omkring opkøbet af TDC forventer vi stort set, at det er en done deal, med mindre politikere eller konkurrencemyndigheder smider grus i maskineriet, omkring opkøbsfondenes planer. Køberne har tydeligt udmeldt, at de planlægger samordning med de store energiselskabers fiberkabelnet, så de groft sagt deler markedet mellem sig. Rationalet er selvfølgelig, at det ikke kan betale sig at have flere parallelle fibernet liggende i jorden. Men det vil helt sikkert give problemer med konkurrencen og øge prisen for kunderne.

