Optur for amerikansk byggemarkedskæde trods nedjustering

Den amerikanske byggemarkedskæde Lowe's har onsdag nedjusteret sine forventninger til hele regnskabsåret, men trods det har aktien vendt en negativ udvikling i formarkedet til en markant stigning i den ordinære handel.

Lowe's regner nu med at omsætningen i 2018 vil stige med 4,5 pct., og overskuddet per aktie vil lande i intervallet 4,50 til 4,60 dollar. Det står i modssætning til den seneste melding tilbage i maj, da selskabet lovede en salgsvækst på 5,0 pct. og en indtjening helt op mod 5,50 dollar, mens analytikerne ifølge Bloomberg News havde spået 5,45 dollar.

Aktien i Lowe's faldt så meget som 4,8 pct. i formarkedet, men vendte rundt efterhånden som analytikere, der følger selskabet, tog regnskabet i forsvar, skriver Bloomberg News. Aktien ligger 8,5 pct. oppe.

Selskabets nye topchef, Marvin Ellison, som tiltrådte den 1. juni, har nemlig igangsat et eftersyn af virksomheden, hvilket blandt andet har medført en beslutning om at lukke Orchard Supply Hardware-forretningen, der har 99 butikker i Californien, Oregon og Florida. Det medfører en nedskrivning i andet halvår på 230 mio. dollar samt udgifter til nedlukning af forpligtelser på 390 til 475 mio. dollar, oplyser selskabet.

Desuden lover koncernen en aggressiv plan for at "rationalisere", det vil sige nedbringe, lagrene i Lowe's butikker, hvor man vil satse på produkter, der sælger hurtigere og neddrosle fokus på andre.

EN OVERBEVISENDE INVESTERING

Hos finanshuset Baird vurderer analytiker Peter Benedict, at regnskabet fra Lowe's er "larmende", men generelt som ventet, og han roser selskabet for de to sparetiltag. Benedict ser meldingerne som en genstart og peger på, at Lowe's er en "overbevisende gør-det-selv investeringshistorie" de kommende få år.

Lowe's kom gennem sit andet kvartal med et justeret overskud per aktie, der voksede 32 pct. til 2,07 dollar, mens omsætningen steg 7 pct. til 20,89 mia. dollar. Analytikerne havde ifølge Bloomberg News regnet med en indtjening per aktie på 2,02 dollar og en omsætning på 20,81 mia. dollar.

Lowe's oplevede samtidig en vækst, en fremgang i det sammenlignelige salg, på 5,2 pct., hvilket også var bedre end ventet.

Det justerede nettoresultat blev i perioden på 1,69 mia. dollar mod ventede 1,66 mia. dollar, mens driftsresultatet, målt på EBITDA, landede på 2,74 mia. dollar. Her havde Wall Street ventet 2,77 mia. dollar.

Lowe's aktiekursudvikling onsdag er faktisk lidt af en kopi af udviklingen i forbindelse med det forrige kvartalsregnskab. Den 23. maj skuffede selskabet også - dengang med et første kvartal, hvor både indtjening og omsætning var lavere end ventet. Alligevel steg aktien 10,4 pct., fordi en række investorer havde frygtet, at det kunne have været langt værre på grund af den hårde vinter i USA, hvilket forhindrede en del igangsætning af nye byggeprojekter.

Lowe's har 2155 byggemarkeder rundt omkring i USA, Canada og Mexico.

/ritzau/FINANS