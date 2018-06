Optrapning af handelskrig gav drøje hug til amerikanske aktier

Det brede S&P 500-indeks faldt mandag med 1,4 pct., mens Dow Jones-indekset med blot 30 aktier i sig smed 1,3 pct. Teknologitunge Nasdaq førte dog an i den negative stemning og faldt 2,1 pct.

Årsagen til mandagens aktiefald skulle findes i meldingen om, at USA i fremtiden vil gøre det sværere for virksomheder, der er delvist kinesiskejet, at investere i amerikanske firmaer, som arbejder med "industriteknologi i en betydelig grad". Foruden de nye restriktioner arbejder Det Nationale Sikkerhedsråd og handelsministeriet også på at udbygge eksportkontrollen. Det sker i et forsøg på at sikre, at selvsamme industriteknologi ikke bliver sendt ud af landet og til Kina.

- Der er ingen tvivl om, at det er handelskrigen, som blusser op mandag. Med udsigten til at begrænse kinesisk adgang til at investere i amerikanske teknologiselskaber og begrænse eksporten af teknologi. Det er endnu en optrapning, siger senioraktiehandler i Sydbank Christian Thatje.

Han peger også på nyheden om, at Harley-Davidson, som nu rammes af EUs modsvar på ny amerikansk told med en stigning fra 6 til 31 pct., mandag har meldt ud, at man vil flytte dele af sin produktion ud af USA for at undgå tolden og holde sine priser nede. I sidste uge var det Daimler, som nedjusterede med henvisning til nye toldsatser i Kina på biler fra USA. Daimler producerer sine Mercedes-Benz SUVer i Alabama.

- Førhen har frygten været teoretisk, men nu bliver det reelt. Og nu ser man også, at det er amerikanske virksomheder, der rammes. I princippet kan handelskrigen dræne væksten, og det reagerer investorerne på, lyder det fra senioraktiehandleren i Sydbank.

DRØJE HUG TIL TEKNOLOGIAKTIERNE

Nasdaq satte onsdag i sidste uge endnu en rekord, men blev mandag slået tilbage til niveauet fra starten af juni i indeks 7532. I S&P 500-indekset var teknologisektoren, der ellers er steget med 9,5 pct. i år mod en fremgang på blot 1,6 pct. for hele indekset, den mest faldende med et minus på 2,3 pct.

Der var brede fald, men der var også særligt udsalg i FANG-aktierne, som blandt andet tæller de største og mest omsatte teknologiselskaber, herunder Facebook, Apple, Amazon, Netflix og Googles moderselskab, Alphabet.

- FANG-aktierne rammes virkelig af gevinsthjemtagning. Eksempelvis Netflix har haft et formidabelt år, men faldt meget kraftigt mandag. FANG-aktierne har kørt godt i år, men nu tager man pengene hjem, siger Christian Thatje.

Facebook tabte mandag 2,7 pct, Alphabet smed 2,7 pct., Apple mistede 1,5 pct. Og Netflix faldt med hele 6,5 pct. Der var også nedtur for chips-og halvlederselskaber som Intel, Nvidia og Micron, som faldt med 3,4 pct., 4,7 pct. og 6,9 pct. respektivt.

FANG-indekset faldt mandag 3,6 pct., men er siden årets start fortsat oppe med 29 pct.

De fleste sektorer var mandag i rødt med store fald til industri, råvarer, energi og forbrugsgoder, som faldt mellem 1,2 pct. og 2,2 pct.

Kun de meget defensive sektorer som forsyning og dagligvarer kunne fremvise plusser med 1,7 pct. og 0,4 pct.

Fokus var mandagen igennem på handelsnyheder og ikke så meget på selskabsnyt. Harley-Davidson deltog dog på begge led med meldingen om at flytte dele af sin produktion. Aktien faldt 6,0 pct.

Der var dog også fokus på Campbell Soup Company, som ifølge New York Post, skulle være opkøbsmål for Kraft Heinz. Aktien vandt 9,4 pct.

General Electric, der er på vej ud af Dow Jones-indekset, frasælger sit forretningsområde for store gas-motorer til kapitalfonden Advent International for 3,25 mia. dollar, meddelte selskabet. Aktien i General Electric faldt alligevel 2,3 pct.

Endelig vandt American Express en vigtig retssag ved USA's højesteret, som godkendte selskabets praksis med at tvinge butikker til ikke at tilbyde deres kunder rabatter eller andre fordele ved at vælge andre betalingsformer. Den praksis kan nu fortsætte, og det sikrer forretningsmodellen for koncernen. Aktien steg 1,4 pct., mens konkurrenter som Visa og Mastercard omvendt faldt med 3,3 pct. og 3,2 pct.