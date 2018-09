Opec venter stigende olieproduktion over de næste fem år

Den globale olieproduktion ventes at nå nye højder over de næste fem år.

Den globale olieproduktion ventes at nå nye højder over de næste fem år.

Det fremgår det af Opecs årsrapport.

Det skriver The Guardian.

Opec venter, at den globale efterspørgsel på olie vil ligge på knap 112 mio. tønder olie om dagen i år 2040, hvor det daglige forbrug i dag udgør næsten 100 mio. tønder.

Det er i transportsektoren, at en stor del af det øgede forbrug skal findes. I forventningerne lyder det, at flyselskaber vil øge deres forbrug af olie i perioden frem til 2040 med et stigende forbrug på 2,2 pct. om året i gennemsnit.

Den største forøgelse i forbrug ligger dog i landtransport, hvor det forventes at antallet af biler på verdensplan vil stige fra 1,1 mia. biler til 2,4 mia. i 2040. Af de 2,4 mia. biler forventes det, at mindst 320 mio. af bilerne og op mod 720 mio. vil være elektriske - alt afhængigt af hvor meget medvind, markedet for elektriske biler får.

Skulle de øvre forventninger til elektriske biler holde stik, vurderer Opec i årsrapporten, at efterspørgslen på olie vil falde til 109 mio. tønder olie om dagen mod 111,7 mio. tønder.

Opec undlader i årsrapporten at komme med forventninger til de fremtidige oliepriser, mens bilister ikke regner med at se prislettelser. Tidligere på måneden advarede det amerikanske energiministerium, EIA, om risikoen for, at oliepriserne fortsat vil stige.