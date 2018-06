Onsdagens obligationer: Rolig rente i nord, større udsving i syd

Efter en åbning i status quo i 0,35 pct. trak renten på den toneangivende danske statsobligation ned mod 0,32 pct. midt på formiddagen. Men ved middagstid er faldet modereret til 0,34 pct., som er 1 basispoint lavere end tirsdag eftermiddag.

En nogenlunde tilsvarende udvikling ses for den toneangivende tyske rente, der onsdag middag er faldet 1 basispoint til 0,32 pct.

Større udsving ses i renteudviklingen i Spanien og i Italien, hvor de toneangivende satser er falder tæt på 4 basispoint.

I Italien har der i løbet af formiddagen været auktion over korte seks-måneders papirer, der blev solgt med en rente på 0,092 pct. mod en rente på 1,213 pct. ved en tilsvarende auktion for en måned siden, da den italienske regeringskrise prægede stemningen på de globale finansmarkeder.

Onsdagen er fattig på tungere nøgletal.

Væsentligt bliver eftermiddagens opgørelse over de amerikanske engroslagre og ordrebeholdningen for varige gode. Begge opgørelser er for maj, og for engroslagrene ventes ifølge Bloomberg News en stigning på 0,2 pct. mod et plus på 0,1 pct. i april, mens ordrebeholdningen for varige goder ventes at falde 1,0 pct. efter et fald på 1,6 pct. måneden før.