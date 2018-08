Onsdagens obligationer: Risikoappetitten mindskes før handelsmøde

Onsdag er også dagen, hvor handelsforhandlingerne mellem Kina og USA indledes i Washington. Ifølge flere medier er det ikke højtstående repræsentanter, der mødes, men håbet hos investorerne er, at det kan føre til et møde mellem de to landes præsidenter, og at der i sidste ende findes en løsning på handelskonflikten.

Onsdag ser dagen ud til at starte med et mindre rentefald på det danske obligationsmarked, efter at renten på den toneangivende tiårige danske statsobligation sluttede tirsdagen i overkanten af 0,30 pct. mod 0,27 pct. mandag.

Tirsdag steg renten på den toneangivende tiårige amerikanske statsobligation med godt 2 basispoint til 2,84 pct., men onsdag morgen er udviklingen vendt en smule på markedet i Tokyo.

Den tiårige toneangivende T-bond handles efter et indledende dyk til 2,81 pct. med en rente på knap 2,83 pct. onsdag morgen. Det er 1 basispoint mindre, end da det danske obligationsmarked lukkede tirsdag.

Med til at skabe usikkerhed er bekymringerne over den bredere effekt af de juridiske problemer, som to af USA's præsidents, Donald Trumps, tætte forbindelser slås med.

Trumps tidligere personlige advokat erklærede sig tirsdag skyldig i en række punkter om økonomisk kriminalitet og forklarede under ed, at Donald Trump beordrede ham til at begå en forbrydelse. Og den tidligere Trump-kampagnechef Paul Manafort blev fundet skyldig i skattesvindel, banksvindel og for ikke at have oplyst om udenlandske bankkonti.

HANDELSFORHANDLINGER MELLEM USA OG KINA

Først efter den danske børslukning onsdag aften kommer der flere nyheder fra USA, når referatet af det seneste pengepolitiske møde i Federal Reserve (Fed) offentliggøres.

På mødet blev styringsrenten fastholdt på 1,75-2,0 pct., men ifølge Sydbank var der lidt nye toner fra centralbanken om den økonomiske vækst, der blev karakteriseret som »stærk«, og det vil blive et at fokuspunkterne i referatet.

»Derudover vil vi også holde øje med, om flere Fed-direktører ser ud til at hælde mod yderligere 2 renteforhøjelser i 2018. Vi vil også holde øje med, om Fed-direktørerne har haft nye diskussioner omkring rentekurvens hældning. Vi venter dog i udgangspunktet beherskede reaktioner på de finansielle markeder«, skriver Mathias Rømer Sproegel.

Eftermiddagen byder desuden på nye tal for udviklingen i salget af eksisterende boliger i USA.

/ritzau/FINANS