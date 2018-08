Onsdagens obligationer: Renten trækker højere inden rentemøde og nøgletal

Renten på den tiårige amerikanske statsobligation ligger onsdag middag i 2,98 pct. Det er 2 basispoint højere end niveauet ved dansk børslukketid tirsdag, og præcis samme rentestigning rammer den tiårige danske statsobligation, der nu ligger med en rente på 0,42 pct.

Fokus er på aftenens rentemøde i den amerikanske centralbank. Desuden kommer der i eftermiddag en stribe amerikanske nøgletal, herunder beskæftigelsesrapporten fra ADP og indkøbschefernes forventningsindeks, ISM for industrien.

I juni steg ISM-indekset til 60,2, hvilket historisk set er et højt niveau. Analytikere adspurgt af Bloomberg venter et fald til 59,3 for juli, hvilket også vil være et signal om kraftig vækst i industrien.

Tilsvarende ventes ADP's beskæftigelsesrapport at vise en stigning på 186.000 job i juli ifølge Bloomberg News efter en stigning på 177.000 måneden inden.

Den stærke udvikling betyder dog næppe, at Federal Reserve annoncerer sin tredje renteforhøjelse på aftenens møde. Bare én ud af 83 økonomer, som Bloomberg har estimater fra, venter en forhøjelse.

Der er dog formentlig kun tale om timing. Således har banken varslet yderligere et par renteforhøjelser i år.

»Vi venter, at Fed vil hæve renten yderligere 2 gange i 2018 og i alt 3-4 gange over det kommende års tid. Næste renteforhøjelse venter vi til september,« skriver makroanalytiker i Sydbank Mathias Rømer Sproegel i en optakt.

/ritzau/FINANS