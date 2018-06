Onsdagens obligationer: Renten stiger efter ECBs cheføkonoms tale

ECB's cheføkonom, Peter Praet, har under en tale i Berlin sagt, at ECB er mere sikker på, at inflationen er på vej tilbage mod målet.

Renterne på de europæiske statsobligationer stiger, efter at et medlem fra Den Europæiske Centralbanks Styrelsesråd, har udtalt sig »høgeagtigt« omkring inflationen og opkøbsprogrammet af obligationer.

Det er rådsmedlemmet og ECBs cheføkonom, Peter Praet, der under en tale i Berlin har sagt, at ECB er mere sikker på, at inflationen er på vej tilbage mod målet. Han har desuden meldt ud, at centralbanken i næste uge vil debattere, om den gradvist skal stoppe sit opkøbsprogram.

Renten på den toneangivende danske statsobligation handles til 0,44 pct. og er dermed steget 1 basispoint siden lukkeniveauet mandag. Tidligere på dagen har renten dog været nede i 0,40 pct.

Dermed følger renten på det danske statspapir, renten på det tyske toneangivende rente, der onsdag er steget 4 basispoint. Renten på den tiårige tyske statsobligation handles ved middagstid ligesom den danske i 0,44 pct.

Reuters skriver, at den tyske centralbankchef og medlem af ECBs Styrelsesråd, Jens Weidmann, har sagt, at forventningen om at opkøbsprogrammet vil slutte ved årets udgang er plausibel.

I Italien er renten på den ledende statsobligation steget markant, efter at den nye italienske premierminister, Giuseppe Conte, holdt en tale, hvor han gentog sin plan om skattelettelser og større velfærdsudgifter. Han beroligede dog investorerne med, at Italien ikke er på vej ud af euroen.

Efter meldingerne fra ECB er renten dog faldet lidt, men siden mandagens lukkeniveau på 2,56 pct. er renten steget 31 basispoint.

På nøgletalsfronten er det en fattig dag fra Danmark og Europa, men onsdagen byder på nøgletal fra USA, der tæller produktivitet i første kvartal samt handelsbalancen i april.

/ritzau/FINANS