Onsdagens obligationer: Renten ned efter Fed-tale om rentestigninger

Renten faldt efter udtalelser fra den nytiltrådte chef for Federal Reserve, Jerome Powell, tirsdag.

Jerome Powell indikerede overfor Kongressen ifølge chefanalytiker Kim Fæster fra Jyske Bank "lidt ufrivilligt", at den amerikanske centralbank vil øge antallet af ventede renteforhøjelser på det næste rentemøde den 21. marts. Og det trak lidt op i de lange renter og styrkede dollaren, konstaterede han.

Forbrugerprisestimatet for februar for eurozonen var som ventet på 1,2 pct., hvilket var en spids lavere end tallet for januar, der lød på 1,3 pct.

- Den Europæiske Centralbank vil derfor utvivlsomt konkludere, at der er behov for negativ rente i lang tid endnu for at presse inflationen op mod målsætningen. Danmarks Nationalbank kopierer i udgangspunktet renteændringer fra ECB, og dermed er der også i Danmark lagt op til fortsat negativ rente i hvert fald året ud og sandsynligvis også langt ind i 2019, skriver Jacob Graven, cheføkonom i Sydbank, i en kommentar.

Det amerikanske bruttonationalprodukt landede i fjerde kvartal som ventet, mens både Chicago PMI og tal for igangværende bolighandler var lavere, end analytikerne havde regnet med.

/ritzau/FINANS