Onsdagens obligationer: Renten lidt højere trods skuffende UK-tal

Renten på den ledende tiårige statsobligation endte i 0,54 pct.

I løbet af formiddagen fik investorerne nyt om udviklingen i inflationen i både Storbritannien og eurozonen. Nationalbanken afholdt en auktion af tiårige obligationer for 680 mio. kr. med en rente på 0,52 pct.

Forbrugerpriserne i Storbritannien steg 2,5 pct. i marts sammenlignet med samme måned sidste år, og det var lavere end stigningen på 2,7 pct., som økonomerne havde ventet. Det viser data fra Bloomberg News.

Det sendte kortvarigt renten ned med 1 basispoint.

Dagens inflationstal er de sidste, inden den britiske centralbank, Bank of England, tager hul på det næste rentemøde 10. maj.

- Det har indflydelse på, hvor aggressiv Bank of England kan være på rentemødet, hvor vi venter, at der kommer en renteforhøjelse. Det er stadig et lavrentemiljø, og selv om inflationen falder, er det stadig nødvendigt at få strammet op. Økonomien har det også fornuftigt trods de igangværende brexit-forhandlinger, siger Morten Hassing Povlsen, rentestrateg i Jyske Bank, til Ritzau Finans.

Forbrugerpriserne i eurozonen kom også ud lidt lavere end ventet. De steg med 1,3 pct. i marts sammenlignet med samme måned sidste år, mens økonomerne adspurgt af Bloomberg News havde estimeret en stigning på 1,4 pct.

Efter dansk børslukketid offentliggør den amerikanske centralbank, Federal Reserve, den økonomiske redegørelse Beige Book, mens også to medlemmer af centralbanken går på talerstolen.

- Investorerne vil holde nøje øje med referencer til tiltagende inflationspres. Samtidig kan vi måske blive klogere på, hvordan Fed vurderer konsekvenserne af en global handelskrig, skriver Kim Blindbæk om redegørelsen.