Onsdagens obligationer: Rentefald går i sig selv op til handelsmøde

Renten på den toneangivende tiårige danske statsobligation ligger uændret i 0,30 pct.

Onsdag starter handelsforhandlingerne mellem Kina og USA i Washington. Ifølge flere medier er det dog ikke højtstående repræsentanter, der mødes, og det betyder ifølge Allan von Mehren, chefanalytiker i Danske Bank, at der kun er lille håb om, at forhandlingerne vil føre til resultater.

Dertil kommer, at optakten til mødet ikke har været præget af forsonlighed.

»Et andet tegn på, at vi ikke skal forvente for meget er Trumps udtalelser i forgårs om, at han ikke har store forventninger til forhandlingerne. Meget tyder på, at Trump føler, han sidder med de stærkeste kort på hånden,« vurderer Allan von Mehren i et notat.

Han regner ikke med, at markederne vil reagere meget på toldsatserne, som USA ifølge planen implementerer torsdag på en række kinesiske varer - et tiltag, som Kina i øvrigt har annonceret, at det vil svare tilbage på en-til-en.

»Men handelskrigen kan godt komme tilbage som tema og ramme markederne, hvis told på kinesiske varer for yderligere 200 mia. dollar bliver en realitet i slut-september eller i oktober. Timingen er lidt uklar, da der i øjeblikket pågår en høringsperiode i USA, og der vil gå lidt tid, fra den er overstået, til toldsatserne måtte træde i kraft«, vurderer Allan von Mehren.

Fra nøgletalsfronten kommer der nyt om salget af eksisterende boliger i USA, og efter dansk børslukketid vil markedet skæve til referatet af det seneste rentemøde i den amerikanske centralbank.

/ritzau/FINANS