Onsdagens obligationer: Opkøbsinteresse sendte renterne ned

Renten på den toneangivende tiårige danske statsobligation endte 1 basispoint lavere i 0,36 pct., og samme billede gjorde sig gældende på de nordeuropæiske obligationsmarkeder, mens renterne i Sydeuropa steg en smule.

Forud for åbningen havde investorerne handelstal fra Kina og Japan at forholde sig til.

Både den kinesiske import og eksport var højere end ventet i juli, og handlen var dermed ikke umiddelbart ramt af handelskonflikten mellem USA og Kina.

Fra Japan var der tal for betalingsbalancen, og den viste et overskud på 1762 mia. yen i juni, hvilket var en spids under det ventede, da økonomerne ifølge Bloomberg News havde ventet en stigning til 1867 mia. yen efter et overskud på 1850 mia. yen i maj.

Nøgletalskalenderen for både Danmark, eurozonen og USA var mere eller mindre tom onsdag.

Torsdag kommer der mere aktivitet med en mindre håndfuld tal fra det amerikanske, hvor der vil være ledighedstal, producentpriser og engroslagre.

Først fredag kommer der nøgletal af betydning, og det drejer sig om japansk BNP-vækst samt amerikanske forbrugerpriser, detailsalg og industriproduktion.