Onsdagens børsåbning: GN og Matas topper grønt marked efter regnskaber

Det samme gør Danske Bank, der har fået en mere positiv anbefaling af Morgan Stanley, mens Jyske Bank omvendt trækker ned efter sænkede anbefalinger i kølvandet på tirsdagens regnskab.

Også Matas har offentliggjort sit regnskab for andet kvartal inden børsåbningen, og det har fået aktien til at tage et hop, som gør den til den mest stigende danske aktie fra morgenstunden.

Det samlede C25-indeks starter dagen 0,4 pct. højere i 1157,27 kr.

TREDJE OPJUSTERING I GN AUDIO

En række nye headsets har sikret overraskende høj vækst hos GN Group i andet kvartal, og det har samtidig ført til en opjustering i forretningsområdet GN Audio i forbindelse med regnskabet onsdag morgen.

»Det er et fremragende resultat i GN Audio, der leverer tredje opjustering i år, og det viser, at selskabet virkelig har ramt plet med deres nye produktserier. Det er superstærkt,« siger Morten Imsgard, der er aktieanalytiker hos Sydbank, til Ritzau Finans på bagkant af regnskabet fra koncernen, som består af høreapparatselskabet GN Hearing og headsetproducenten GN Audio.

GN Audio opjusterer forventningerne til hele året for tredje gang på seks måneder, så det nu regner med en vækst på 16-19 pct. mod tidligere 15 pct. Forventningerne til GN Hearing fastholdes desuden.

Investorerne tager godt imod regnskabet, og aktien indtager topplaceringen i eliteindekset med en stigning på 3,8 pct. til 318,20 kr.

LILLE VÆKST I GENMABS DARZALEX-SALG

Salget af Genmabs kræftmiddel Darzalex viste en beskeden vækst på det amerikanske marked i juli, da midlet solgte for 116,45 mio. dollar i USA, hvilket var 0,3 pct. højere end i juni.

Det viser data fra det amerikanske analysehus Symphony Health. Tallene er ikke et billede på den samlede omsætning, men kan bruges som et pejlemærke for salget i USA, der er det vigtigste marked for Darzalex.

Genmab-aktien falder onsdag morgen 0,6 pct. til 1033,50 kr.

Også Danske Bank får opmærksomhed i eliteindekset onsdag, da banken har fået hævet anbefalingen til "overvægt" fra "ligevægt" af Morgan Stanley. Danske Bank stiger 2,3 pct. til 188,95 kr.

Jyske Bank går omvendt 3,6 pct. tilbage til 341 kr., efter at SEB tirsdag aften sænkede anbefalingen for bankaktien til "hold" fra "køb" i kølvandet på bankens regnskab for andet kvartal.

Kursmålet er samtidig sænket til 355 kr. fra 406 kr., viser data fra Bloomberg.

MATAS KLAR MED REGNSKAB

Matas kom ud af første kvartal af det skæve regnskabsår 2018/19 med en bedre omsætning end i samme periode sidste år, mens bundlinjen endte en smule lavere.

Omsætningen lød på 843,8 mio. kr. i perioden, mens kæden i første kvartal sidste år omsatte for 830,8 mio. kr.

Resultatet før skat faldt til 90,8 mio. kr. fra 94,9 mio. kr. set over den samme periode, og ifølge selskabets administrerende direktør skyldes det blandt andet ekstraordinære fratrædelsesomkostninger i forbindelse med omstrukturering af ledelsen.

Matas-aktien belønnes med en stigning på 6,7 pct. til 54,20 kr. onsdag morgen.

FLERE REGNSKABER UDEN FOR C25

Før handelsstart har også Salling Bank og Vestjysk Bank præsenteret regnskabstal.

I første halvår faldt nettorente- og gebyrindtægterne hos Salling Bank, mens overskuddet omvendt voksede sammenlignet med første halvår 2017. Aktien stiger 0,4 pct. til 228 kr.

Vestjysk Bank fastholdt forventningerne i regnskabet for første halvår, hvor banken også meddelte, at det vil afskedige godt 5 pct. af medarbejderne. Aktien ligger uændret kort efter handelsstart.

Det lille rederi Nordic Shipholding er i hård økonomisk modvind, og selskabet balancerer nu på kanten af de låneaftaler, det er indgået med bankerne, oplyser selskabet onsdag morgen. Aktien tager et dyk på 31,6 pct. til 0,39 kr.

Prime Office har løftet sine forventninger i opadgående retning, men aktien er ikke handlet onsdag.

I løbet af dagen kommer der også regnskabsnyt fra SP Group, AaB og Møns Bank.

/ritzau/FINANS