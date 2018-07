Onsdagens børsåbning: Defensive papirer i toppen kan ikke modvirke rødt C25

Efter en grøn tirsdag ser der ikke ud til at være helt så meget håb og optimisme at spore omkring det danske aktiemarked onsdag morgen, hvor C25-indekset er startet svagt negativt.

Ganske som tirsdag kan regnskaber fra udlandet få en afgørende rolle igen onsdag, hvor nyhederne blandt andet omhandler ingeniørkoncernen FLSmidth, Ørsted og Nilfisk.

C25-indekset falder efter små ti minutters handel med 0,1 pct. til 1152,17 efter et plus på 0,8 pct. tirsdag.

Handelskonflikten mellem USA og Kina samt også EU fylder fortsat en del hos investorerne, og onsdag kan der skrives endnu et kapital i den historie, når EU-Kommissionens chef, Jean-Claude Juncker, mødes med USA's præsident, Donald Trump, for at diskutere netop samhandlen.

Inden da er udsvingene ikke store, og ingen aktier i C25-regi bevæger sig mere end 1,1 pct.

KONKURRENTNYT TAGER OPMÆRKSOMHED

Ingeniørkoncernen FLSmidth, der var blandt vinderne tirsdag med en stigning på 2 pct., er igen i fokus onsdag, hvor den finske konkurrent Outotec fra morgenstunden har afleveret regnskab for andet kvartal.

Det pegede på en bedre end ventet ordreindgang og omsætning, hvilket kan pege på pæn aktivitet i markedet.

Outotec omsatte for 331 mio. euro i andet kvartal, mens analytikerne ifølge estimater indsamlet af Inquiry Financial havde ventet et salg på 303 mio. euro. Ordreindgangen blev 347 mio. euro mod ventet 337 mio. euro.

»Vi har fået en del regnskaber nu, hvor ordreindgangen har overgået markedets forventninger. Alle har stort set overgået og meldt positivt ud om minemarkedet, og det gør Outotec også,« siger Michael Friis Jørgensen, der er analytiker hos Alm. Brand Markets, til Ritzau Finans.

»Det virker lidt som om, at folk har været lidt for nervøse på FLSmidths vegne, når man ser det her. Aktien var før denne uge faldet godt tilbage, fordi der ikke var annonceret nogen ordrer af betydning,« fortsætter han.

FLSmidth afleverer selv regnskab for april, maj og juni den 8. august. FLS startede onsdagen positivt, men er siden svinget ned i et fald på 0,2 pct. til 392 kr.

Også Nilfisk, der tjener sine penge på rengøringsmaskiner, kan hente inspiration fra udlandet onsdag, hvor amerikanske Tennant, der tæller blandt det danske selskabs konkurrenter, afleverer tal for andet kvartal.

Det sker før åbningen af det amerikanske marked. Nilfisk-aktien falder med 0,2 pct. til 311,50 kr. onsdag morgen.

For investorer med hang til Ørsted-aktier kan det også være værd at bide mærke i regnskabet fra de spanske energiselskaber Iberdrola og EDPR. Begge rapporterer tal fra første halvår 2018.

Ørsted-aktien er startet 1,1 pct. lavere i 394,60 kr. onsdag morgen. Dermed er aktien bundprop i C25.

De bedst præsterende aktier i indekset er defensive papirer som Chr. Hansen og Novo Nordisk, der stiger med 0,4-0,6 pct.

PARKEN GAVNES AF SPILLERSALG

Blandt sidepapirerne er det værd at holde øje med Parken Sport & Entertainment.

Efter stærke rygter de seneste dage kunne fodboldklubben FC København tirsdag aften bekræfte, at klubben har solgt den svenske landsholdsmålmand Robin Olsen til italienske AS Roma.

Den italienske klub oplyser selv, at den har betalt FCK et transferbeløb på godt 63 mio. kr. Aftalen indeholder dog også en række klausuler, der kan få prisen op på godt 89 mio. kr.

Salget ændrer ikke på Parkens finansielle forventninger til hele 2018, der fortsat lyder på en omsætning i de fortsættende aktiviteter på 780-800 mio. kr. samt et resultat før skat på 50-65 mio. kr.

Parken-aktien steg allerede tirsdag 2,7 pct., og onsdag fortsætter den op med 1,4 pct. til 86,20 kr.

/ritzau/FINANS