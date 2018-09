Onsdagens aktier: William Demant topper i grønt marked

William Demant Holding topper onsdag morgen det danske C25-indeks, som åbner grønt med en stigning på 0,3 pct. til 1131,6 kr., efter at selskabet i august fortsatte sin fremdrift hos den offentlige amerikanske salgskanal Veterans Affairs (VA), der tilpasser høreapparater til militærveteraner.

Målt på antallet af solgte enheder voksede William Demants markedsandel hos VA til 19,7 pct. i august fra 18,9 pct. i juli, og det danske selskab er nu den næststørste leverandør i kanalen.

GN Hearings markedsandel faldt samtidig til 16,8 pct. fra 17,0 pct. måneden før.

WDH-aktien åbner onsdag 1,6 pct. højere i 258 kr., mens GN-aktien åbner 0,9 pct. højere i 330,80 kr.

Pandora kan glæde sig over, at PDT Partners ser ud til at være blevet mindre optimistisk omkring fremtidige kursfald i Pandora-aktien, da den amerikanske kapitalfond har reduceret sin shortposition i den danske smykkeaktie fra 0,59 pct. fra 0,69 pct.

Pandora-aktien åbner onsdag 0,5 pct. højere i 378,50 kr.

Der er mindre optimisme at spore hos A.P. Møller Mærsk, som havde en sløj start på ugen, hvor handelsstridigheder mellem stormagterne USA og Kina lagde pres på aktien. Onsdag er der dog optimisme at spore, og B-aktien åbner 0,8 pct. højere i 8852 kr.

Internt er der nyt i sigte. Ifølge Ritzau Finans' oplysninger har ledelsen i selskabet nemlig oplyst medarbejderne om, at de vil blive orienteret den 19. september om blandt andet en organisationsændring.

FLERE NYHEDER UDEN FOR C25

Den amerikanske investeringsbank Morgan Stanley vil igen til at dække Zealand Pharmas amerikanske notering, og det sker med den positive "overvægt"-anbefaling og et kursmål på 29 dollar.

Med kursmålet på 29 dollar - eller 186,71 kr. - ser Morgan Stanley et stigningspotentiale på 67 pct. for Zealand Pharma-aktien, når der tages udgangspunkt i tirsdagens lukkekurs på 112 kr.

Zealand Pharma-aktien åbner onsdag 6,3 pct. højere i 118,6 kr., og det gør aktien til en af de mest stigende på den københavnske fondsbørs fra morgenstunden.

IC Group er også i fokus, efter at selskabet har sat tal på udlodning fra salget af Peak Performance.

Aktietilbagekøbsprogrammet vil omfatte samlet 1,45 mio. aktier, der tilbagekøbes til en kurs på 159 kr. - svarende til samlet 230 mio. kr. Det svarer i øvrigt til 8,5 pct. af selskabets aktiekapital.

Efter aktietilbagekøbsprogrammet ejer IC Group 11,1 pct. egne aktier, men det er hensigten, at samtlige egne aktier skal annulleres igen ved en kapitalnedsættelse.

IC Group-aktien åbner onsdag morgen 2,6 pct. lavere i 166,6 kr.

SP Group annoncerede også aktionærnyt. En skandinavisk institutionel investor vil investere, og aktionærerne har samlet solgt 800.000 aktier med en rabat på 1,1 pct. Det samlede aktiesalg svarer til 7,3 pct. af kapitalen.

Blandt andet har Hans W. Schur, næstformand i SP Group, solgt 390.000 aktier til en samlet værdi af 90,7 mio. kr. Herefter ejer Hans W. Schur via sit selskab Schur Finance 17,14 pct. af aktiekapitalen i SP Group.

SP Group-aktien er ikke handlet på børsen et kvarter efter åbningen.

Roblon kan også få del i opmærksomheden, efter at selskabet tirsdag opjusterede sine strategimål, og virksomheden sigter nu efter en gennemsnitlig årlig omsætningsvækst på minimum 15 pct. mod 7 pct. frem mod 2021.

Roblon-aktien åbner 2,8 pct. højere i 296 kr.

Bioporto starter dagen helt i bunden med et fald på 5,9 pct. i 4,9 kr. efter et markant kursløft på 59 pct. mandag i kølvandet af en analyse fra en upåagtet amerikansk investeringsbank, der satte et kursmål langt over markedskursen.

Investorerne kan også i løbet af dagen se frem til trafikstatistik fra Københavns Lufthavne.