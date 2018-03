Onsdagens aktier: William Demant endte i top på afventende dag

Også A.P. Møller-Mærsk var med fremme og var med til at holde hånden under eliteindekset C25 dagen igennem. Samlet endte C25 uændret i indeks 1124,5.

Dermed holdt det danske aktiemarked dampen oppe og gik mod retningen af de fleste af store børser i Europa, der ved dansk lukketid lå i rødt.

- Det var et lidt afventede marked i dag. Og det hænger sammen med den nye mand i chefstolen hos Federal Reserve, Jerome Powell. Det er ventet i markedet, at en rentestigning fra den amerikanske centralbank er i skabet, så det er mere retorikken fra den nye chef, der ventes på, siger Martin Munk,senioraktierådgiver i Jyske Bank, til Ritzau Finans.

- Powell har været lidt mere høgeagtige i sine udtalelser end den tidligere chef, Janet Yellen. Så det er interessant, hvad han kommer til at sige om antallet af rentestigninger i år og til næste år på mødet, siger senioraktiestrategen.

Det danske marked lukker, inden centralbanken melder noget ud. Men op til er forventningen i markedet, at centralbanken vil hæve den ledende rente med 25 basispoint til intervallet 1,50-1,75 pct. Det store spørgsmål er så, om bankens beslutningstagere fortsat vil signalere, at der kommer i alt tre renteforhøjelser i år, eller om de - som dele af markedet forudser - vil skrue op til fire renteforhøjelser.

Mærsks formåede at vende tirsdagens minus på 1,6 pct. i aktiekursen til et plus på 1,2 pct. onsdag til 9424 kr. for B-aktien:

- Mærsk har været inde i en grim kursmæssig periode, og tirsdag går kom der lidt usikkerhed ind over, da der blev sagt "farvel og tak" til finansdirektøren, siger Martin Munk.

A.P. Møller-Mærsk fik onsdag løftet anbefalingen af aktien til "køb" fra "hold" af analysehuset Morningstar, mens kursmålet fortsat var på 11.400 kr. Samlet er en B-aktie i Mærsk faldet med 13,1 pct. i år.

TILLID TIL GENMAB

Genmab steg onsdag med 0,2 pct. til 1272 kr., efter at have været både oppe og nede i takt med at markedet fordøjede nye amerikanske salgstal for selskabets kræftmiddel Darzalex, som faldt en anelse på månedsbasis i februar.

Salget er opgjort til 90,2 mio. dollar mod 93,3 mio. dollar i januar, viste tal fra Symphony Health Solutions, SHS, som har estimeret salget til blandt andet hospitaler og lægeklinikker.

- Man skal huske, at der blandt andet skal justeres for de færre dage i februar, når man ser på tallet i forhold til januar. Samtidig ligger det indenfor det, Genmab selv har meldt ud for 2018. Og selskabets forventninger viste sig at holde stik sidste år, og det giver lidt tillid til selskabet, siger Martin Munk.

Korrigerer man ifølge Sydbank for de færre "klinikdage", viste Darzalex-salget en underliggende fremgang på 7 pct. i februar forhold til januar.

En række banker løftede forventningerne til 2018, efter at bestyrelsen Bankinvest-koncernen lavede en ny værdiansættelsesmodel, der gjorde værdien af aktierne i BI Holding mere værd. Det betød en markant opskrivning af værdien af ejerbankernes aktier. Bankinvest gik fra at have en værdiansættelse af på 310 mio. kr. til en fair markedsværdi på 810 mio. kr.

Nordfyns Bank, der er en af de banker, der fik del i den højere værdi, steg 4,2 pct. til 1000 kr., Spar Nord faldt med 0,1 pct. til 69 kr., mens Sydbank trak 0,7 pct. fra og faldt til 229,60 kr.

LØFTEDE ANBEFALINGER OG JUSTEREDE KURSMÅL

Enzymkoncernen Novozymes fik øget kursmålet af norske ABG Sundal Collier til 275 kr. mod hidtil 250 kr., mens anbefalingen "sælg" blev fastholdt. Novozymes steg med 0,4 pct. til 317 kr.

Pandora gik den modsatte vej og faldt med 0,4 pct. til 606,80 kr., efter at Morningstar indledte dækning af smykkeselskabets aktie med en neutral anbefaling - "hold" - mens kursmålet blev sat til 710 kr.

Onsdag gik der udbytte fra i Jyske Bank og i Lundbeck, der faldt med 0,4 pct. til 365,70 kr. og 2,2 pct. til 336,60 kr.