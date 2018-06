Onsdagens aktier: WDH og Mærsk trak indekset op inden rentemødet i Fed

På de store linjer var markedet afventende frem mod aftenens rentemøde i den amerikanske centralbank, Federal Reserve, der slutter klokken 20.

Før afrundingen af mødet virker en renteforhøjelse til at være skåret i granit, da 92 ud af 92 adspurgte økonomer ifølge Bloomberg News regner med, at renten bliver hævet 25 basispoint til 1,75-2,00 pct.

- Det er ventet, at den bliver hævet i dag. Det er også ventet, at der kommer en rentestigning yderligere i år. Vi kommer ikke til at se en markedsreaktion på det i morgen, da der er fokus på, at renterne er ved at komme tilbage. Vi vil komme til at se fortsatte stigninger fremadrettet. Det er i takt med det ventede, siger Mads Zink.

Han tilføjer, at rentemødet stjal opmærksomheden på markedet, og det var en af grundene til, at det var en stille dag på det danske aktiemarked.

C25-indekset lukkede med en stigning på 0,4 pct. til 1125,23, hvor 14 af indeksets aktier endte i plus.

Mærsk B-aktien steg 2 pct. til 9800 kr., mens A-aktien steg 1,9 pct. til 9190 kr. uden specifikke selskabsnyheder.

WILLIAM DEMANT BLEV HANDLET OP

Tirsdag i London holdt William Demant kapitalmarkedsdag, der var uden store overraskelser. Aktien lukkede tæt på uændret tirsdag, men onsdag vandt aktien terræn. Investorerne blev bekræftet i, at aktien gør det godt i forhold til sektoren, vurderer chefhandler i Danske Bank Mads Zink.

- Der kom ikke rigtig noget nyt frem, men de bekræftede, hvorfor aktien handlede på en præmie i forhold til sektoren. De sagde også, at de håber, at kunne øge deres langsigtede markedsandel i høreapparater til over 30 pct., siger Mads Zink til Ritzau Finans.

William Demant-aktien steg 3,5 pct. til 252,80 kr.

GN Group, der også laver høreapparater under navnet GN Hearing, steg også. Det var uden specifikke selskabsnyheder. Ifølge Mads Zink kan det være William Demant, der hev GN-aktien lidt med op, da det er lidt fokus på hele sektoren. GN-aktien steg 0,7 pct. til 251,40, der er den højeste lukkekurs for aktien nogensinde.

BANKER I BUNDEN

På de mindre eftertragtede pladser i C25-indekset endte flere banker. Banksektoren lå ved dansk lukketid med et fald i Europa på 0,4 pct.

Den eneste af bankerne der havde nyt på dagen, var Nordea, der har skiftet ud i koncernledelsen. Nordea har udnævnt Jussi Koskinen til ny juridisk chef, og når han tiltræder den 1. september i år, vil han gå under den engelske betegnelse Chief Legal Officer.

Det betyder også, at Nordea skifter ud i koncernledelsen, som den juridiske chef ligeledes er en del af. Jussi Koskinen overtager stillingen efter Lena Eriksson, der har besluttet sig for at gå på pension i starten af 2019, fremgår det af en meddelelse til fondsbørsen.

Hun har været hos Nordea i 29 år i ledende juridiske stillinger, og hun går på pension senest i marts næste år, når overdragelsen til Jussi Koskinen er helt gennemført.

Nordea endte med et fald på 1,1 pct. til 62 kr., mens Jyske Bank faldt 1,5 pct. til 348,10 kr., og Danske Bank tabte 0,1 pct. til 218,50 kr.

NY AFTALE TIL SAS

Uden for C25 var der en fin stigning til rederiet DFDS. Aktien steg 4,4 pct. til 416,60 kr. Danske Banks chefhandler pointerer, at det er udenlandske investorer, der handler aktien op.

Det skandinaviske luftfartsselskab SAS har forlænget sit samarbejde med charterselskabet Apollo, så SAS til næste sommer også kommer til at flyve Apollos kunder fra Skandinavien til forskellige europæiske destinationer.

Aftalen har en værdi på omkring 1 mia. svenske kr., oplyste SAS i en meddelelse onsdag morgen.

Aftalen mellem SAS og Apollo betyder, at luftfartsselskabet kommer til at flyve størstedelen af charterselskabets ture ud i Europa til næste sommer. Det indebærer, at SAS kommer til at flyve Apollos kunder fra 20 steder i Danmark, Sverige og Norge til 30 destinationer rundt om i Europa. SAS-aktien faldt 0,7 pct. til 13,60 kr.