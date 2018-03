Onsdagens aktier: Vestas til tops i rødt C25

Vestas endte øverst med en stigning på 2,6 pct. til 439,90 kr. uden nyt om selskabet.

- Det var en rimelig rolig dag, hvor der ikke var nyt fra handelskrigsfronten, siger Martin Munk, der er senioraktierådgiver i Jyske Bank, til Ritzau Finans.

Pandora lå længe øverst i indekset, men aktien blev i løbet af eftermiddagen sendt ned med 1,3 pct. til 596 kr., efter at den amerikanske smykkekæde Signet Jewelers offentliggjorde regnskab. Selskabet ejer Jared-kæden, der forhandler Pandora-smykker.

Det amerikanske selskab kom som ventet ud af fjerde kvartal 2017/18 med en væsentlig tilbagegang i det sammenlignelige salg - både for selskabet samlet set og for Jared-kæden.

I indeværende regnskabsår, 2018/19, der løber frem til udgangen af januar næste år, ventes der fortsat fald i det sammenlignelige salg, om end i lidt mindre grad end regnskabsåret før. Det sendte Signet-aktien ned og smittede også af på Pandora.

- Vi synes, at det er farligt at drage paralleller, men markedet er åbenbart blevet en smule skræmt af det, siger Martin Munk.

Jyske Bank fik opgraderet anbefalingen hos Nordea til "hold" fra "sælg", efter at banken tirsdag lagde et frivilligt købstilbud på Nordjyske Bank.

Købstilbuddet lød på 170 kr. per aktie for Nordjyske Bank, som banken fra Silkeborg i forvejen ejer 38,47 pct. af.

Jyske Bank-aktien faldt onsdag med 0,5 pct. til 388,70 kr.

Danske Bank-aktien faldt 1,5 pct. til 244,10 kr. Formand Ole Andersen erkendte tirsdag i interview med flere medier, at banken havde været for længe om at erkende omfanget af hvidvasksagen fra Estland. Torsdag afholdes der generalforsamling i banken.

Novo Nordisk fik løftet kursmålet af franske Société Générale til 230 kr. fra 212 kr. Anbefalingen pillede franskmændene ikke ved, så den lyder fortsat på "sælg".

Novo Nordisk-aktien lukkede dog næsten uændret i 302,10 kr.

I bunden lå Bavarian Nordic, der faldt med 4 pct. til 207,90 kr. Aktien har været i modvind siden regnskabet for 2017 mandag.

- Der var ikke noget i regnskabet, der overraskede os, men der er tydeligvis nogen, der er skuffede, siger Martin Munk.

TO REGNSKABER UDEN FOR C25

Uden for eliteindekset offentliggjorde H+H International regnskab for 2017. Selskabet løftede omsætningen med 11 mio. kr. til 1622 mio. kr. som resultat af højere priser, mens en svækkelse af pund trak i den anden retning.

På organisk basis var der tale om en fremgang på 3 pct.

For 2018 venter H+H en organisk vækst i omsætningen på 5 pct. og et EBITDA-overskud før særlige poster på 350-390 mio. kr. Efter resultatet skruer H+H op for sine langsigtede mål, så selskabet nu går efter at levere en overskudsgrad (EBIT) på mindst 11 pct. Den tidligere forventning var 8-10 pct.

Aktien faldt dog 0,7 pct. til 144 kr. onsdag.

Newcap Holding kom med regnskab for 2017, hvor selskabet landede et driftsresultatet på minus på 12,8 mio. kr., hvilket var 45,7 mio. kr. dårligere end året før, hvor driften var positiv med 32,9 mio.

Selskabet venter til gengæld overskud på driften i år efter et 2017, som selskabet betegner som et "investerings- og udviklingsår."

Aktien faldt 0,6 pct. til 1,69 kr.