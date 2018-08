Onsdagens aktier: Unibrew klædte om til skurkerollen i blegrødt indeks

. Efter tirsdagens kurssucces med et plus på 4,8 pct. for Royal Unibrew indtog bryggeriet onsdag skurkerollen i aktiemarkedet med et dyk 5,3 pct. til 535 kr.

Generelt var stemning til den blegrøde side med et slutindeks på 1176,14 svarende til et fald på marginale 0,04 pct. i forhold til tirsdagens slutniveau.

- Der er ikke sket så meget i markedet, men Unibrew har været lidt i fokus i dag med faldet. Jeg tror, det er gevinsthjemtagning, siger afdelingsdirektør i Sydbank Ole Kjær Jensen.

Han henviser desuden til, at Handelsbanken har sænket sin anbefaling af aktien til "sælg" fra "reducer", mens kursmålet blot er hævet til 450 kr. fra 440 kr.

- Den er gået rigtig, rigtig godt gennem længere tid, og der er kommet tre opjusteringer, tilføjer han.

PANDORA FØLGER STRATEGIEN, MEN STRAFFES

Pandora var også blandt dagens mere påfaldende aktier med et kursskred på 3,1 pct. til 382,70 kr. uden egentlig forklaring ud over, at selskabet vil overtage fem konceptbutikker og 14 shop-in-shops fra sin distributør i Taiwan, Carrera Corporation. Det sker som led i en strategi om at øge kontrollen med sit brand. Med aftalen, der koster Pandora omkring 100 mio. kr., får smykkekoncernen det fulde ejerskab af sit brand og sin distribution i Kina, Hongkong, Macau og Taiwan.

- Jeg er lidt overrasket over det, og jeg kan ikke lige se, at det skulle være negativt, for det er jo en del af den strategi, de har. Men jeg ved ikke, om det er det, den falder på, eller om det bare er fordi, at udlandet ligger og sælger i den, siger Ole Kjær Jensen.

Øverst i C25 sluttede Novozymes 1,3 pct. højere i 355 kr. fulgt af Coloplast med en stigning på 1,2 pct. til 687,80 kr. uden selskabsspecifikke nyheder. I midten af C25 faldt Chr. Hansen lidt til ro med et plus på 0,3 til 657 kr. efter tirsdagens tab på 2,3 pct., som ikke umiddelbart fandt nyhedsmæssig klangbund. Men onsdag kom det frem, at det franske finanshus Kepler Chevreux har startet dækning af Chr. Hansen-aktien med anbefalingen "reducer" og et kursmål på 550 kr.

MATAS HAR STYRKET SIG ONLINE

Ole Kjær Jensen ser tilbage på en lidt sløv og nyhedsfattig handelsdag med en omsætning i det fælleseuropæiske Stoxx 600-indeks på 20 pct. under gennemsnittet.

Men en af dagens nyheder kom fra Matas, der køber webshop-kæden Firtal for 130 mio. kr. Firtal Group, som er en dansk virksomhed, driver ni forskellige nichewebshops, hvoraf Helsebixen.dk er den primære. Virksomheden ventes at omsætte for mere end 140 mio. kr. i 2018, svarende til en vækstrate på over 50 pct., og driftsmarginen (EBITDA) ligger på over 11 pct.

- Det passer fint ind i deres strategi med deres online-satsning, bemærker Ole Kjær Jensen.

Købet får Matas til at hæve sin ambition for salget i regnskabsåret 2022/23 til "cirka 4 mia. kr." mod tidligere "3,7 til 3,9 mia. kr.

Aktien steg 4,7 pct. til 60,50 kr.

SUR DAG FOR MINDRE BANKER

En gruppe banker havde en sur dag på fondsbørsen. Jyske Bank faldt 1,4 pct. til 327,70 kr., Ringkjøbing Landbobank tabte 1,5 pct. til 340 kr., og Sydbanks aktie faldt 2,3 pct. til 191,80 kr.

Sydbank kom tirsdag med et skuffende resultat og aktien faldt 11 pct. Og den rettede sig ikke onsdag, men i stedet måske trukket nogle andre banker med ned.

Handelsbanken har sænket sit kursmål for Sydbank med 25 kr. til 230 kr., mens anbefalingen "akkumulér" dog fik lov til at blive. SEB, der siger "sælg", sænkede allerede tirsdag kursmålet til 188 kr. fra 226 kr.

Eftermiddagens regnskab viste, at frasalget af Fitness DK pynter hos Parken Sport & Entertainment, der fraregnet fitnesskæden kan mønstre et overskud i andet kvartal. Der er dog samtidig et fald i koncernomsætningen hos ejeren af fodboldklubben FC København til 169,8 mio. kr. fra 204,0 mio. kr. i samme periode sidste år.

Fodboldaktien faldt 0,2 pct. til 84,80 kr.

Rockwool fortsætte onsdag sin rekordkurs, da B-aktien steg yderligere 1,9 pct. til 2750 kr. Tirsdag aften kom det frem, at topchef Jens Birgersson har udnyttet optioner til at købe 20.000 Rockwool-aktier til kun 769 kr. stykket og derefter solgt dem i markedet med en gevinst på 38 mio. kr. før skat.

/ritzau/FINANS