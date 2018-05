Onsdagens aktier: Trump-kommentar trykkede både stemningen og Vestas

Herhjemme blev facit for det ledende aktieindeks, C25, et minus på 0,1 pct. til indeks 1142,65. Gennem størstedelen af dagen havde indekset peget nedad, og det var først ud på eftermiddagen, at investorerne genfandt lidt af optimismen.

Grunden til den trykkede stemning henover det meste af dagen var tirsdag aftens kommentar fra Donald Trump, der mener, at handelsforhandlingerne mellem USA og Kina ikke udvikler sig tilfredsstillende. Det skabte usikkerhed i markedet om, hvorvidt de to store økonomier er tæt på at nærme sig en aftale, som det ellers tydede på tidligere på ugen.

- Det er faktisk lidt paradoksalt, fordi der i går (tirsdag, red.) så ud til at være en rigtig fin retorik mellem Kina og USA, ligesom der var fremskridt og udsigt til en endelig aftale.

- Men så kom der tirsdag aften en kommentar fra Trump, der endnu ikke var helt tilfreds og syntes, at der stadig var et stykke vej. Det er så det, der påvirker markederne i dag, siger senioraktierådgiver Martin Munk fra Jyske Bank.

VESTAS FALDT EFTER GOD PERIODE

På den danske scene var Vestas et af de selskaber, der klarede sig dårligst på børsen onsdag. Aktien faldt 2,5 pct. til 442,20 kr., oven på en fornuftig periode hvor aktien er steget på blandt andet tegn om en stabilisering - eller måske endda en bedring - i priserne, fortæller Jyske Banks senioraktierådgiver.

- Det har løftet aktien på det seneste, og nu tror jeg så, at aktien bliver ramt af lidt gevinsthjemtagning oveni i den her lidt sure stemning i dag, siger Martin Munk.

I den positive ende af C25-indekset fandt man smykkeselskabet Pandora, der steg 2,6 pct. til 518 kr. Der var ellers ikke nyheder fremme omkring selskabet, men det kunne spille ind, at den amerikanske juvelerkæde Tiffany fremlagde et bedre end ventet regnskab, som oveni var krydret med en opjustering af årets forventninger.

- Pandora havde en rigtig hård uge i sidste uge, og investorerne søger med lys og lygte efter en god nyhed for smykkeindustrien, og den får de med Tiffany, siger senioranalytiker Søren Løntoft Hansen fra Sydbank tilføjer, at der ikke er de store sammenfald mellem de to selskaber, da de adskiller sig på pris, produkter, forretningsmodel og ejerskab.

FLERE REGNSKABER UDENFOR C25

Udenfor det danske eliteselskab kom Jeudan med regnskab for første kvartal, der viste stigende indtægter men lavere indtjening. Aktien reagerede ved at falde 4,8 pct. til 1000 kr.

Regnskab var der også fra Skako, som blandt andet leverer betonblandere og udstyr til industrien. På trods af faldende resultater i første kvartal kunne ledelsen fastholde årets forventninger. Aktien faldt med 5,1 pct. til 93,60 kr.

Endelig kunne Danske Andelskassers Bank fremvise et regnskab for første kvartal, der havde været kendetegnet ved fremgang på de væsentligste resultatposter. Aktien steg med 2,6 pct. til 4,38 kr.

/ritzau/FINANS