Onsdagens aktier: Skuffelse i toppen sendte Nordea og Novozymes i bund

Generelt var onsdagens aktiehandel præget af mismod, efter at den toneangivende amerikanske rente havde passeret den psykologiske grænse på 3,0 pct., og ved lukketid lå eliteindekset i 1101,80, som var 1,2 pct. lavere end slutniveauet tirsdag efter et jævnt fald over dagen.

- Vi fortsætter gårsdagens nedtur, og det er en kombination af stigende renter og den svage handelssession i USA i går, som fortsætter i dag, der trækker ned, konstaterer afdelingsdirektør i Sydbank Ole Kjær Jensen.

NOVOZYMES BENHÅRD PÅ BUNDLINJEN

Novozymes fik i første kvartal et overskud af den primære drift (EBIT) på 1016 mio. kr. og et nettoresultat på 807 mio. kr. eller nogenlunde som ventet af analytikerne ifølge estimater indsamlet af Ritzau Estimates før regnskabet. Men den organiske vækst på 2 pct. ramte blot det halve af det ventede i markedet.

- De skuffer jo lidt på toplinjen, og der er ikke rigtig noget vækst. Til gengæld er de benhårde til at spare omkostninger og skabe noget bundlinje-vækst. Men det er jo trods alt toplinjen, man skal leve af på den lange bane, påpeger Ole Kjær Jensen.

- Skuffelse på toplinjen trækker mange gange ned. Det ser vi også for mange andre regnskaber rundtomkring i verden, tilføjer han.

Med en reduktion af kursmålet for aktien til 330 kr. fra 348 kr. føjede finanshuset Jefferies spot til skam, omend anbefalingen fortsat lyder på "hold".

Aktien faldt 3,8 pct. til 297,60 kr. efter et kortvarigt dyk på 7 pct. under formiddagens telekonference.

FORKERT INDTJENING I NORDEA

Nordea fik i første kvartal et nettooverskud på 820 mio. euro mod ventet 774 mio. euro ifølge estimater indsamlet af Ritzau Estimates. Der var i samme kvartal sidste år et nettooverskud til aktionærerne på 844 mio. euro. Nettorenteindtægterne faldt til 1053 mio. euro mod ventet 1070 mio. euro ifølge estimaterne. I første kvartal 2017 var nettorenteindtægterne 1197 mio. euro.

- Det var måske lidt den forkerte indtjening. Det skuffer på gebyrer og på toplinjen, men ser positiv ud på tab og hensættelser, på kreditområdet og på omkostninger. Og det er fint, men igen - det er toplinjen man skal leve af, siger Ole Kjær Jensen.

Ud over regnskabet fra Nordea kom der onsdag morgen også et skuffende regnskab fra svenske Handelsbanken, påpeger han.

Nordea-aktien faldt 2,3 pct. til 62,32 kr., mens kollegerne Danske Bank og Jyske Bank lukkede henholdsvis 3,1 pct. lavere i 218,80 kr. og 1,5 pct. lavere i 371 kr.

Uden for C25-indekset leverede Sydbank sit eget bidrag til den generelt negative stemning over for bankerne i onsdagens aktiemarked med et kvartalsregnskab med tilbagegang i handelsindtægterne og en flad udvikling i basisindtægterne.

Bankens aktier faldt 3,6 pct. til 234 kr.

KVARTETTEN I TOPPEN

Øverst i C25 sluttede Lundbeck med et plus på 1,0 pct. til 348,50 kr., og Pandora og Carlsberg steg henholdsvis 0,3 pct. til 695,80 kr. og 0,5 pct. til 686,40 kr. For alle tre aktier kom stigningen uden selskabsspecifik baggrund.

Vestas oplyste, af joint venture-selskabet MHI Vestas havde vundet en ordre på 224 megawatt (MW) til vindparken Northwester 2 ud for Belgiens kyst, og aktien steg 0,5 pct. til 406,90 kr.

BAVARIAN BELASTET AF SHORTPOSITIONER

Med i bunden af C25 var Bavarian Nordic med et minus på 2,4 pct. til 160,60 kr.

Det amerikanske investeringsselskab Numeric Investors oplyste, at det nu har en shortposition - som er en satsning på kursfald for aktien - på 1,65 pct. af aktierne i biotekselskabet.

Det er første gang, at Numeric Investors står registreret med en shortposition, der er højere end de 0,50 pct., der er grænsen for, hvornår man skal indberette det til Finanstilsynet. Tidligere onsdag indberettede hedgefonden Worldquant en forøgelse af sin shortposition til 0,74 pct. fra 0,62 pct. af aktierne.

Blandt de øvrige C25-aktier var der tilbagegang på 0,8 pct. til 376,10 kr. for FLSmidth, efter at flere af selskabets konkurrenter fra morgenstunden har aflagt regnskaber og dertil inspireret af, at netop de råvarerelaterede aktier generelt havde en svær dag på de europæiske aktiebørser.

Mindre betydning for kursfaldet tillægges det, at koncernen offentliggjorde en organisationsændring, der halverer antallet af forretningsområder til to: Cement og Mining.

ÆNDREDE KURSMÅL FOR MÆRSK

Mærsk fik sænket kursmålet af tyske Mainfirst til 13.000 kr. fra 13.800 kr. Anbefalingen lyder dog fortsat på "outperform", mens Morningstar hævede sit kursmålet til 12.000 kr. fra 11.400 kr. og anbefaler "køb". Men B-aktien faldt 0,7 pct. til 9410 kr.

Hos Jyske Bank hævede analytikerne kursmålet for William Demant til 175 kr. fra 160 kr., men aktien faldt 0,9 pct. til 233,40 kr.

Der fragik onsdag udbytte i Royal Unibrew på 8,90 kr., som faldt 0,6 pct. - eller 2,40 kr. - til 412,80 kr.

Hos Athena Investments lød udbyttet på 0,25 kr., og aktien faldt 2,7 pct. til 0,24 kr. - mens Columbus-aktien faldt 1,5 pct. - svarende til 0,24 kr. kr. - på dagen, hvor retten til et udbytte på 0,12 kr. fragik.