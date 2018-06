Onsdagens aktier: Rekord-Ambu satte C25 til vægs

Også i resten af aktiemarkedet gik det fremad - dog i et mere adstadigt tempo - så de fleste aktier fik deres første plus i flere dage. Frygten for effekten af en stor handelskrig mellem USA og resten af verden er trådt noget i baggrunden.

- Det skal ses i lyset af, at vi har haft et par negative dage med fokus på den lurende handelskrig. Det er ikke fordi, der mig bekendt er kommet noget nyt, men vi kommer lidt igen efter et par dage med fald, siger seniorrådgiver Martin Munk fra Jyske Bank til Ritzau Finans.

C25-indekset steg 1,0 pct. til 1121,84, mens der i Europa var lidt mindre stigninger at mærke i de store indeks.

AMBU OG GENMAB TOPPER

Ambu fortsatte med at nyde sin nyvundne status som C25-aktie og lå hele dagen i spidsen af eliteaktierne. Der var ingen konkrete nyheder ude om medicoselskabet, hvilket fik flere analytikere til at undre sig over stigningen. Ambu-chef Lars Marcher var dog på farten med et såkaldt roadshow for investorer og analytikere, og det kan have lokket nye ansigter ind i aktionærfolden.

- Det er en vækstaktie, og markedet er ekstremt glad for vækstaktier, så det er nok forklaringen på det, vurderer aktiechef Tue Østergaard fra ABG Sundal Collier over for Ritzau Finans.

Ambu-aktien blev især købt af anonyme mæglere, hvilket typisk dækker over udenlandske investorer. Herunder kan der være tale om, at nogle af de fonde, der har spekuleret i kursfald i Ambu, nu prøver at lukke deres positioner ved at købe aktien.

Alt i alt sluttede Ambu-aktien 9,2 pct. højere i rekordniveauet 236,40 kr.

Mere håndfast nyt var der om Genmab, der også havde en god dag på børsen. Investeringsbanken JPMorgan har hævet sin anbefaling af Genmab til overvægt fra neutral. Børshuset har skåret kursmålet med 100 kr. til 1150 kr., men det er stadig noget højere end kursen.

Analysehuset Symphony Health har desuden offentliggjort salgstal for Genmabs kræftmiddel Darzalex i USA i maj. Midlet solgte for 122 mio. dollar, hvilket var 12 pct. mere end april og næsten 51 pct. mere end i maj sidste år. I forhold til estimaterne var salgstallene også pæne.

- Det var en lille smule bedre end ventet i markedet, så de to ting giver den bevægelse i aktien, siger Martin Munk fra Jyske Bank.

Genmab sluttede med et plus på 5,6 pct. til kurs 1014.

MÆRSK OG DSV PÅ VEJ TILBAGE

A.P. Møller-Mærsk og DSV har - på grund af deres store afhængighed af en sund verdenshandel - været presset de seneste dage af truslen om en handelskrig. Men onsdag så investorerne lidt mere lyst på det, og begge selskaber var med i C25-toppen.

Mærsk ansatte også svenske Carolina Dybeck Happe fra Assa Abloy til den ledige stilling som finansdirektør.

Rederiet steg 1,3 pct. til en kurs på 9222 kr. for B-aktien, mens DSV fik et comeback på 2,9 pct. til 532 kr.

Coloplast fik hævet sin anbefaling af østrigske Erste Group til hold fra sælg, fremgår det af data fra Bloomberg. Coloplast steg 1,8 pct. til 632,20 kr.

Ørsted-interesserede investorer fik dagen igennem flere meldinger under den igangværende konference om offshore-vindenergi i Manchester. Blandt andet har Indien sat et nyt mål for havvind, mens den franske støtte til gengæld vil give mindre støtte til en række offshore-projekter. Aktien sluttede midt i C25-feltet med en fremgang på 1,2 pct.

En anden spiller i vindbranchen, Vestas, gik derimod tilbage med 1,8 pct. til 410 kr. - uden at der dog var særligt negativt nyt ude om mølleproducenten.

/ritzau/FINANS