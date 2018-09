Onsdagens aktier: Pandora i top og Ambu i bund på nyhedsfattig dag

Toppen af eliteindekset C25 blev onsdag indtaget af smykkeselskabet Pandora. Aktien steg med 2,6 pct. til 397,60 kr., og de næste aktier i kæden, Chr. Hansen og Danske Bank, steg med henholdsvis 2,0 pct. til 647 kr. og 1,4 pct. til 172,30 kr.

- Der var ikke nyheder om Pandora i dag - men faldet i går på 2,1 pct. var nok en overreaktion. Alt andet lige så er det udlandet, der viser købsinteresse i dag, hvor billedet var mere blandet tirsdag, siger Mikkel Duus-Hansen, aktieanalytiker i Spar Nord.

- I går fik vi nyheden om, at Amazon gerne vil ind på markedet for smykker. Og hver gang det navn kommer frem, bliver investorerne skræmte. Det er bedre at være medspiller med en mastodont som Amazon frem for modspiller, siger han.

Samlet faldt C25 med 0,1 pct. til indeks 1126,3. Og det var blandt andet Novo Nordisk og A.P. Møller-Mærsk, der var med til at trække fra med fald på henholdsvis 1,5 pct. til 302,32 kr. og 1,1 pct. til 9190 kr. for B-aktien.

Danske Bank startede i bunden af C25 - men i løbet af dagen kravlede aktien støt og roligt op.

- Vi er ikke blevet så meget klogere på Danske Bank. Den sejler lidt frem og tilbage, og nu venter vi så på, at banken får en ny direktør efter Thomas Borgen, siger Nikolaj Holmsgaard, børsmægler i ABG Sundal Collier.

Også Genmab vendte et minus til plus, da biotekselskabet holdt kapitalmarkedsdag i Utrecht, Holland, og aktien endte med at stige 0,8 pct. til 1072 kr.

På kapitalmarkedsdagen var der nyheder om, at to antistoffer til behandling af solide kræfttumorer udviklet på baggrund af selskabets Duobody-platform er på vej i klinisk udvikling i løbet af første halvdel af 2019. Og så er Genmab ved at forberede sig på en ny æra, hvor selskabet frem for at betjene sig af partnere, selv kan stå for markedsføringen af sine egne lægemiddel. Målet er at være klar til en lancering i 2020.

- Som vi ser det, er der ikke kommet noget nyt frem på dagen, vurderer Nikolaj Holmsgaard.

SER FREM TIL NYT FRA AMBU

Ambu var den aktie, der tog de største slag i C25 onsdag med et fald på 3,4 pct. til 183,60 kr. Spar Nords aktieanalytiker peger på, at aktiekursen har været ret volatil, "siden vi fik støj fra den japanske konkurrent, Olympus", der såede tvivl om potentialet for Ambus kommende engangsprodukt til kikkertundersøgelser i tarmen.

- Ambu har kapitalmarkedsdag den 4. oktober. Og der skal selskabet have en god historie at fortælle. Blandt andet hvornår deres nye endoskoper kommer på markedet. Ambu skal være ret så konkrete, og nyhederne skal gerne være understøttet af udtalelser fra læger, lyder det fra Mikkel Duus-Hansen.

DAB I MULIG OVERTAGELSE

Blandt sidepapirerne spurtede Danske Andelskassers Bank, DAB, helt i top. Spar Nord købte 39,3 mio. aktier i banken for 236 mio. kr. Det svarer til en kurs på 6 kr. per aktie, hvilket er 58,8 pct. over lukkekursen for DAB-aktien på fondsbørsen tirsdag på 3,78 kr.

Og det kan ende med en hel overtagelse, da Spar Nord gerne vil i dialog med DAB's bestyrelse om muligheden for at give alle DAB's aktionærer et attraktivt tilbud.

Fra Anders Hestbech, bestyrelsesformand i DAB, forlød det, at eftersom bestyrelsen skal varetage aktionærernes interesser, så skal den altid være åbne over for henvendelser.

- Kommer der et konkret bud, så ligger det også i sagens natur, at vi skal komme med en holdningstilkendegivelse. Men der er nogle regler og nogle rammer, som vi skal følge som børsnoteret virksomhed, og derfor kan jeg ikke sige mere omkring det på nuværende tidspunkt, siger Anders Hestbech.

En aktie i DAB steg med 50,3 pct. til 5,68 kr.

/ritzau/FINANS