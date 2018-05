Onsdagens aktier: Novo kan stikke positivt ud i ellers surt marked

RB plus. Regeringen vil gøre aktier til folkeejeHr. og fru Jensen skal til at eje aktier. I hvert fald hvis det står til regeringen, der med sit erhvervsudspil vil skabe en stærkere aktiekultur i hele landet. Arkivfoto: RB Månedens aktie: Fødevareinvestorer tjente milliarder i juli Ingredienskoncernen Chr. Hansen er månedens mest stigende aktie i C20-indekset på Københavns Fondsbørs. Se RB 31/7 2015 13.21 RB plusLav rente åbner for nye opsparingsmønstre. En faldende rente risikerer at blive en alvorlig hæmsko for vores opsparing. Derfor kan der være grund til at udnytte rentesituationen og tage flere risici. Med en rente, der bliver ved med at falde, er der grund til at overveje, hvordan man bedst muligt kan udnytte den. Den lave rente kan nemlig gøre det både lettere og sværere at spare op.. (Foto: Jens Nørgaard Larsen/Scanpix 2017)

RB plus. Regeringen vil gøre aktier til folkeejeHr. og fru Jensen skal til at eje aktier. I hvert fald hvis det står til regeringen, der med sit erhvervsudspil vil skabe en stærkere aktiekultur i hele landet. Arkivfoto: RB Månedens aktie: Fødevareinvestorer tjente milliarder i juli Ingredienskoncernen Chr. Hansen er månedens mest stigende aktie i C20-indekset på Københavns Fondsbørs. Se RB 31/7 2015 13.21 RB plusLav rente åbner for nye opsparingsmønstre. En faldende rente risikerer at blive en alvorlig hæmsko for vores opsparing. Derfor kan der være grund til at udnytte rentesituationen og tage flere risici. Med en rente, der bliver ved med at falde, er der grund til at overveje, hvordan man bedst muligt kan udnytte den. Den lave rente kan nemlig gøre det både lettere og sværere at spare op.. (Foto: Jens Nørgaard Larsen/Scanpix 2017) Foto: Jens Nørgaard Larsen

Det følger oven på en tirsdag, hvor det danske eliteindeks, C25, sluttede 1,1 pct. lavere i indeks 1107,09. Årsagen til dette var den en fortsat nervøsitet blandt investorerne afledt af de uafklarede politiske forhold i Italien, hvor der endnu ikke er kommet en regeringsdannelse, og der begynder at være spekulationer om et snarligt nyvalg, der eventuelt kan sende landet ud af EU og eurosamarbejdet.

- Udsigten til nyvalg i Italien i efteråret, synkroniseret med at ECB gerne vil skrue ned for sit opkøbsprogram, trak de europæiske markeder ned med omkring 1,4 pct. i går.

- Uroen på markederne stiger i takt med, at investorerne bekymrer sig over, at de populistiske partier i Italien vil gå til valg på et program, der sætter EU/eurodeltagelsen på spil. Det er tvivlsomt, om partierne tør det, men de kan have fået blod på tanden efter den lussing, deres regeringsforsøg fik af præsident Mattarella over weekenden, skriver chefstrateg Henrik Drusebjerg fra Carnegie i en kommentar.

BANK STRØG NED

Tirsdag var det særligt bankerne, der fik kurstæv på grund af den italienske usikkerhed. Danske Bank, Jyske Bank og Nordea faldt henholdsvis 2,4 pct. til 207,10 kr., 1,1 pct. til 349 kr. og 2,3 pct. til 61,60 kr. Det hang sammen med de i Nordeuropa faldende renter, der aldrig bliver modtaget af banker med kyshånd.

Onsdag kan der omvendt ventes en positiv kursreaktion hos Novo Nordisk, efter at medicinalselskabet efter børslukning tirsdag præsenterede positive resultater af endnu et studie med midlet Semaglutid i pilleform. Analytiker i Sydbank Søren Løntoft ser resultaterne som så positive, at Novo-aktien bør klare sig bedre end markedet generelt onsdag. Tirsdag faldt Novo-aktien 0,9 pct. til 303,25 kr.

FLERE REGNSKABER

Udenfor eliteindekset er luftfartsselskabet SAS kommet med regnskab, og det viser for andet kvartal en højere omsætning sammenlignet med samme kvartal året før, mens underskuddet til gengæld er vokset i forhold til den tilsvarende periode året forinden. Forventningerne til helåret er fastholdt af SAS, hvis aktie tirsdag faldt 4,0 pct. til 14,63 kr.

Også materialistkæden Matas er kommet med regnskab, og det viste for det forskudte fjerde kvartal både faldende omsætning og indtjening. For det næste regnskabsår venter selskabet en flad vækst og lavere margin end i det forgangne regnskabsår, mens der i en ny langsigtet strategiplan bliver lagt op til lavere udbyttebetaling blandt andet for at kunne finansiere fremtidige investeringer. Matas-aktien sluttede tirsdag 6,2 pct. lavere til 69,80 kr.

Endelig kommer der onsdag også regnskab fra entreprenørselskabet Arkil, der forinden har en forventning om for 2018 at præstere en omsætning på 3,0-3,2 mia. kr. og et overskud før skat på 110-140 mio. kr. Arkil-aktien gik tirsdag tilbage med 2,4 pct. til 1240 kr.

/ritzau/FINANS