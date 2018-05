Onsdagens aktier: Novo, FLS og GN belønnet fyrsteligt for regnskaber

C25-indekset steg med 1,5 pct. til 1133,84, hvilket var lidt højere end de øvrige markeder i Europa, når der ses bort fra Tyskland, 1,7 pct. ved dansk lukketid. Frankrig og UK steg 0,3 og 0,4 pct.

NOVO I FLOT FORM

Novo Nordisk steg 4,3 pct. til 307 kr. efter at have leveret et regnskab, der også overraskede positivt.

- Novo leverede stærkt på omsætning, indtjening og bruttomarginen var flot, siger Ole Kjær Jensen, afdelingsdirektør i Sydbank.

Han tænker også, at enkelte investorer måske har ligget short i aktien og dækker ind, men han ser stigningen som fuldt fortjent.

Sundhedsreformen i USA i 2019, som nogle fremhæver, burde ikke overraske.

- Novo Nordisk venter, at koncernens salg i 2019 vil blive negativt påvirket med 1-2 pct. som følge af ændring af Medicare, skriver selskabet i regnskabet.

Samtidig præciserede koncernen forventningerne til 2018 målt i lokal valuta. Der ventes nu en vækst i salget på 3-5 pct. mod tidligere 2-5 pct., mens driftsresultatet ventes at stige med 2-5 pct. mod tidligere 1-5 pct.

Ole Kjær Jensen peger også på, at opjusteringen fra medicinalgiganten ligeledes er en positiv faktor, der sagtens kan forklare kursløftet.

FLS OP EFTER ORDREINDGANG

FLSmidth meldte om en god start på året, og resultaterne for første kvartal var præget af, at minebranchen så småt er på vej ud af flere års dødvande.

Aktien endte onsdag med en stigning på 6,9 pct. til 410 kr.

- Det er et stærkt regnskab med en bedre end ventet ordreindgang. Samtidig er der positive meldinger omkring god investeringslyst i minesektoren, og meget af det samme går igen om cementsektoren. Og det er det, investorerne tager bestik af, siger analytiker i Sydbank Mikkel Emil Jensen til Ritzau Finans.

Ordreindgangen nåede i årets første tre måneder 5018 mio. kr., hvilket var omtrent 400 mio. kr. højere end ventet blandt analytikerne ifølge Ritzau Estimates, og selskabet fremhævede selv, at det for første gang i flere år har fået en reel mineordre.

GN I TOPFORM

GN endte 7 pct. højere i 236,50 kr. - det højeste niveau i omkring 18 år - efter at have leveret et flot regnskab primært på audio-delen - headsets.

Ole Kjær Jensen vurderede, at regnskabet var mere end godkendt.

- Audio leverer stærkt og det trækker GN-aktien op, siger han og fremhæver desuden, at sammenligner man med konkurrenten på headset Plantronics, ser det ud til GN stjæler markedsandele.

- Høreapparatdelen skuffer måske lidt, men det opvejes af god indtjening fra forretningsområdet, påpeger han.

Kollegaen William Demant endte i den dårlige ende af C25 med et fald på 1 pct. til 243,50 kr. Danske Bank havde negativt nyt om aktien og sænkede anbefalingen af aktien til "hold" mod tidligere "køb". Samtidig løftede banken dog kursmålet 10 kr. til 250 kr.

WDH er klar med regnskab for første kvartal tirsdag den 8. maj.

BAVARIAN FIK FDA-NIK

Bavarian Nordic oplyste sidste på eftermiddagen, at de amerikanske sundhedsmyndigheder, FDA, har tildelt orphan drug status til selskabets nye kræftvaccine, BN-Brachyury til behandling af chordoma, mens ellers var der ikke nyt til aktien, der det meste af dagen lå flot til.

- Det er rigtigt positivt. Hvor positivt er svært at sige, men jeg ikke indregnet en værdi af det i min model, siger analytiker i Sydbank Søren Løntoft Hansen til Ritzau Finans.

Aktien endte helt i C25-toppen med en stigning på 8,9 pct. til 182 kr.

OGSÅ REGNSKABER BLANDT SIDEPAPIRERNE

Der var også leveret tal fra selskaber uden for den eksklusive C25-klub. Blandt andet har Spar Nord, D/S Norden, AaB, Lollands Bank, Lån & Spar Bank og Totalbanken leveret regnskaber. Resultaterne fra dem resulterede dog ikke i voldsomme aktieudsving.