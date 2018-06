Onsdagens aktier: Mærsk tynger eliteindekset for femte dag i træk

Generelt er stemningen negativ ned gennem kontinentet, og forklaringen på den tendens ligger ikke umiddelbart lige for:

»Det er vist anden dag i træk, hvor vi har nogle større reaktioner uden nogen grundliggende forklaring. Jeg tror lidt, at det er handelskrigen, der stadig sidder i markedet. Jeg ved ikke, hvad der ellers skulle være årsag,« erkender børsmægler Anne Sophie Riis i ABG Sundal Collier.

»Det er også derfor, at du ser, at Mærsk stadig falder,« noterer børsmægleren.

Mærsk B-aktien ligger onsdag middag 2,6 pct. lavere i 8212 kr. Det er femte dag i træk, ar rederiaktien trækker baglæns, og på en lille uge er aktien, der lider under risikoen for begrænsninger i den globale handel, blevet 1000 kr. billigere.

Med i bunden af C25 ligger FLSmidth med et tab på 2,9 pct. til 372,90 kr., og her er det usikkerhed om råvarepriserne, der trækker ned, mener Anne Sophie Riis.

SAS DYKKER EFTER NORSK EXIT

Uden for eliteindekset dykker luftfartsselskabet SAS, efter at den norske stat tidligt onsdag kunne oplyse, at den har solgt alle sine 37,8 mio. aktier - eller 9,88 pct. af aktiekapitalen - til institutionelle investorer. Aktierne er solgt for 17,25 svenske kr. per aktie svarende til 12,42 danske kr. SAS lukkede tirsdag i København i 12,92 kr., og aktien falder onsdag 5,2 pct. til 12,25 kr.

Det norske aktiesalg i SAS afslutter årtiers samarbejde mellem regeringerne i Danmark, Norge og Sverige om store ejerandele i det skandinaviske flyselskab.

TØRST EFTER UNIBREW

Tilbage i C25 ligger Lundbeck-aktien i toppen med et plus på 0,9 pct. til 455 kr. uden selskabsspecifikke nyheder.

Og Unibrew er med i toppen med et plus på 0,6 pct. til 498,20 kr. Sikkert i forlængelse af en opjustering fra bryggeriet i sidste uge med baggrund i en solstrålende forsommer, som er fortsat ind i den første egentlige sommermåned, antager Anne Sophie Riis.

»Det ser ud til, at der fortsat bliver solgt rigtig mange øl,« noterer hun.

Chr. Hansen falder 0,1 pct. til 613,40 kr. op til regnskabet, som ventes torsdag morgen. I løbet af onsdagen får selskabet regnskabsnyt fra storkunden General Mills.

Nordea har inden regnskabet set nærmere på aktien i ingredienskoncernen, og storbanken har nu løftet sit kursmål til 455 kr. fra 430 kr. Anbefalingen er uændret »sælg«.

FORMIDDAG UDEN VESTAS-ORDRER

Et godt stykke nede i indekset ligger Vestas med et fald på 1,7 pct. til 388,60 kr. Den seneste uges tid har budt på en strøm af ordrer fra Japan, Ukraine, Tyskland, Norge, Panama, Australien og USA, men frem til middagstid har vindmølleselskabet endnu ikke oplyst om nye ordre onsdag.

Men onsdag formiddag kunne selskabet oplyse, at MHI Vestas Offshore Wind efter planerne kan begynde installationerne af sin store mølle V164-9,5 MW-mølle sidst i 2019, efter at selskabet nu har fået den endelige certificering på plads.

Afslutningen på et kvartal er som regel en travl periode for vindmøllekoncernen, når det kommer til at få underskrevet kontrakter på mølleleverancer. Indtil videre har vindmølleproducenten annonceret ordrer med en samlet kapacitet på 2100 megawatt i andet kvartal.