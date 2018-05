Onsdagens aktier: Mærsk rammer bunden i C25 på rød dag

C25-indekset starter dagen med et fald på 0,4 pct til 1139,99.

Det meste af tirsdagen var markedet ellers præget af optimisme, efter at retorikken mellem Kina og USA i den igangværende handelskonflikt var blevet mere afdæmpet i løbet af weekenden.

Forhandlingerne og truslerne mellem de to lande har de seneste uger skabt usikkerhed hos investorerne, og den mere positive stemning var med til at sende aktierne op først på dagen.

Tirsdag aften dæmpede præsident Donald Trump dog igen investorernes optimisme, efter at han udtalte, at han ikke var tilfreds med den seneste udvikling i handelsforhandlingerne med Kina.

Det var også med til at lægge pres på de asiatiske rederier på børsen, og både Mitsui OSK Lines og Kawasaki Kisen faldt 2,8 pct. i Tokyo.

Onsdag morgen følger danske A.P. Møller-Mærsk således i deres fodspor, da B-aktien falder 1,2 pct. til 9382 kr., efter at aktien sluttede tirsdagen i toppen af eliteindekset med et kurshop på 5,1 pct. til 9496 kr.

Kun Jyske Bank falder mere, da aktien går tilbage med 1,3 pct. til 360,60 kr. I den anden ende af indekset ligger Tryg, som går frem med 1,4 pct. til 147,90 kr.

NYE TAL FOR DARZALEX-SALG

Biotekselskabet Genmab tiltrækker sig også opmærksomhed ved handelsstart, efter at det amerikanske analysehus Symphony Health har offentliggjort nye salgsdata for kræftmidlet Darzalex, der er godkendt til behandling af knoglemarvskræft.

Tallene viste, at væksten i april stod stille på det amerikanske marked, hvor der blev solgt for 108,66 mio. dollar. Det rykker dog ikke meget ved aktien i onsdagens handel, hvor den starter med et fald på 0,1 pct. til 1231,50 kr.

- Jeg tror, at det her tal er meget på linje med, hvad mange analytikere har indlagt af forventninger til Darzalex på det amerikanske marked i år, sagde Søren Løntoft Hansen fra Sydbank til Ritzau Finans forud for åbningen.

Han oplyste desuden, at der var en underliggende vækst på 5 pct. i måneden, når man korrigerer for antallet af arbejdsdage som følge af påsken.

KONKURRENTNYT TIL PANDORA

Pandora får i løbet af onsdagen konkurrentnyt fra det amerikanske smykkeselskab Tiffany & Co., der fremlægger regnskab for første kvartal.

Samtidig har den New York-baserede hedgefond PDT Partners investeret et trecifret millionbeløb på, at Pandora-aktien skal ned i kurs. Fonden har således shortet - som er at satse på kursfald - 0,5 pct. af aktierne i smykkeproducenten, viser en meddelelse fra Finanstilsynet tirsdag aften. Positionen har en værdi af knap 300 mio. kr.

Onsdag stiger smykkeaktien 0,7 pct. til 508,40 kr.

Samme hedgefond har også øget væddemålet på kursfald i NKT, da PDT Partners har shortet 0,71 pct. af aktierne mod tidligere 0,65 pct., viser en indberetning til Finanstilsynet.

NKT-aktien stiger 0,2 pct. Siden årsskiftet er aktien faldet mere end 38 pct. i værdi.

Onsdag er det desuden sidste dag til at positionere sig i Bavarian Nordic, der kommer med regnskab for første kvartal torsdag morgen. Biotekselskabet venter i år en omsætning på en halv mia. kr. Oveni kommer, at Læger uden Grænser frygter ebolaudbrud i DRCongo. Bavarian får dog kun royaltibetalinger i partnerskabet med Janssen om en ebolavaccine af kommercielle salg udenfor Afrika.

Bavarian-aktien starter 1,3 pct. lavere i 205,30 kr.

Danske Andelskassers Bank er regnskabsaktuel og kommer med tal for de første tre måneder af 2018. Banken venter i år en basisindtjening mellem 130-170 mio. kr. DAB-aktien stiger 1,9 pct. til 4,35 kr. onsdag.

Jeudan kommer med regnskab for første kvartal. Ejendomsselskabet venter i 2018 en nettoomsætning på cirka 1,5 mia. kr. Onsdag morgen ligger aktien uændret i 1050 kr.

Derudover kommer der regnskaber for første kvartal fra Skako og Newcap.

/ritzau/FINANS