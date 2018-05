Onsdagens aktier: Jyske Bank faldt tungt i rødt C25

. Onsdag levede ISS højt på en bedre end ventet organisk vækst, mens Novozymes steg efter gode nyheder for selskabet fra USA. Det kunne dog ikke forhindre, at indekset faldt med 0,02 pct. til 1157,24

I den anden ende trak Jyske Bank, Genmab og Ørsted ned.

- Helt overordnet set, så ser det tilforladeligt ud - også hvis vi kigger ned over Europa, siger Nikolaj Holmsgaard, der er børsmægler hos ABG Sundal Collier.

Ifølge ham var der ventet en mere negativ reaktion på, at den amerikanske præsident, Donald Trump, tirsdag aften trak USA ud af atomaftalen med Iran.

BANK BANKER MOD BUNDEN

Jyske Bank faldt med 3,7 pct. til 359 kr. Fra morgenstunden meddelte banken, at man har indgået en betinget aftale med Nykredit om salg af Jyske Banks aktiepost på små 40 pct. i Nordjyske Bank, så fusionen med Ringkjøbing Landbobank kan blive en realitet.

Jyske Bank var også klar med regnskab onsdag morgen, og på toplinjen opnåede banken i første kvartal nettorenteindtægter på 1407 mio. kr. mod 1370 mio. kr. i samme kvartal året før.

Gebyr- og provisionsindtægter ramte 506 mio. kr. mod 447 mio. kr. i første kvartal af 2017, men til gengæld har der været et fald i kursreguleringerne, og derfor er de samlede indtægter faldet omkring 300 mio. kr. til 1936 mio. kr.

- Det er et regnskab, der er til den svage side. Der hvor de gør det godt, er på gebyrerne, men alt andet lige er det ikke nok til at trække det overordnede billede op. Det er derfor, at den får lov at falde i dag, siger Nikolaj Holmsgaard.

Ringkjøbing Landbobank faldt 2,4 pct. til 364 kr., mens Nordjyske Bank faldt 1,8 pct. til 189 kr.

GENMAB FALDER EFTER SÆNKET ANBEFALING

Genmab faldt 4,7 pct. til 1244 kr., dagen efter at selskabet offentliggjorde sit regnskab for første kvartal. Tallene var stort set kendt i forvejen, og regnskabet viste massiv fremgang i både indtjeningen og toplinjen.

SHB sænkede onsdag anbefalingen for aktien til "reducer" fra tidligere "akkumuler".

Lundbeck steg 2 pct. til 411,30 kr., efter at selskabet fik sænket anbefalingen af SEB og Jyske Bank. Begge banker har nu anbefalingen "sælg" frem for "hold".

Ørsted blev presset ned med 3,1 pct. til 400,80 kr., efter at Credit Suisse sænkede anbefalingen af aktien til "underperform" fra "neutral".

ISS BELØNNES FOR GOD ORGANISK VÆKST

ISS kunne i første kvartal registrere en tilbagegang på indtjeningen, der dog var ventet, men samtidig se en organisk vækst på 3,1 pct. Analytikerne havde ifølge Ritzau Estimates ventet en vækst på 1,6 pct.

Aktien steg 0,4 pct. til 220,90 kr.

Novozymes steg 1,9 pct. til 316,90 kr., efter at USA ifølge Bloomberg News nu vil tillade salg af benzin med op til 15 pct. bioethanol - kendt som E15-benzin - hele året. For Novozymes er nyheden positiv, da selskabet producerer enzymer til bioethanol i sin Bioenergi-division.

REDERI SEJLER OP

Uden for C25 stiger rederiet DFDS 1,9 pct. til 394,60 kr., efter at selskabet onsdag opjusterede forventningerne til hele året efter et kvartal med en overraskende vækst og indtjening.

Aktien i Dalhoff Larsen & Horneman (DLH), som distribuerer hårdttræ og træbaserede pladeprodukter, steg 9,4 pct. til 1,57 kr. efter et regnskab tirsdag, der viste vækst i både omsætning og driftsoverskud sammenlignet med den tilsvarende periode året før. Forventningerne til helåret blev opjusteret, så der nu ses en driftsindtjening i den høje ende af det tidligere udmeldte interval på 3-5 mio.

Chemometec offentliggjorde et regnskab for tredje kvartal, der viste fremgang over hele linjen, hvor salget voksede 20 pct. med særligt stor fremgang i USA og Japan. Aktien steg 1,2 pct. til 43,20 kr.

TCM Group, der ejer Svane Køkkenet og også driver køkkenmærkerne Tvis, Nettoline og Kitchn, omsatte i første kvartal for 213,6 mio. kr. Det var en stigning på 3,5 pct. fra 206,4 mio. kr. i samme periode sidste år, men en organisk vækst på 10 pct. justeret for de færre produktionsdage. Aktien 1,6 pct. til 102,60 kr.

Monberg & Thorsen fik et underskud i de første tre måneder af 2018 på 21 mio. kr. Det er næsten en fordobling, i forhold til perioden i 2017 hvor underskuddet var på 12 mio. kr., viser regnskabet for første kvartal. Til gengæld steg ordrebeholdningen med 37 pct. i kvartalet.

Hele MTH Group, som Monberg Thorsen ejer 46 pct. af, fastholder de tidligere udmeldte forventninger om en omsætning på omkring 6,8 mia. kr. og et resultat af primær drift i niveauet 140-180 mio. kr.

Monberg-Thorsen aktien faldt 0,4 til 148 kr.

Kreditbanken har afleveret et regnskab for første kvartal, hvor overskuddet steg til 43,9 mio. kr. fra 15,7 mio. kr. i samme kvartal året før.

Aktien steg 3,2 pct. til 2600 kr. onsdag.

/ritzau/FINANS