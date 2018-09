Onsdagens aktier: Hvidvaskskandale kostede Danske Bank dyrt

Undersøgelsen bekræftede, at banken har haft alvorlige mangler i sin styring og kontrolsystemer, hvilket gjorde det muligt at misbruge bankens filial i Estland til mistænkelige transaktioner.

I alt har transaktioner til en værdi af 200 mia. euro fra perioden 2007-2015 indgået i undersøgelserne, der dog ikke kan sige noget om det præcise omfang af beløbet af hvidvaskede penge.

Til gengæld har undersøgelsen givet anledning til, at tusindvis af kunder er blevet indberettet til myndighederne. Af de 6200 kunder, som advokatfirmaet Bruun & Hjejle foreløbigt har gennemgået, er næsten alle indberettet som mistænkelige.

Administrerende direktør Thomas F. Borgen tog konsekvensen og indleverede sin afskedsbegæring i banken, og Danske Bank måtte nedjustere forventningerne, da den donerer de 1,5 mia. kr., den siger, den har tjent på transaktioner fra den estiske filials udenlandske kunder i perioden 2007 til 2015.

For at føje spot til skade udvikler bankens handelsindtægter sig svagt, og Danske Bank regner nu med et overskud på 16-17 mia. kr. i år mod tidligere ventet den lave ende af 18-20 mio. kr.

Aktierådgiver i Jyske Bank, Martin Munk, peger på, at såvel størrelsen af nedjusteringen som transaktionernes omfang er negative overraskelser, mens Borgens farvel er mere ventet og neutralt for aktien.

Han ser i øvrigt risiko for, at sagen kan lægge en dæmper på aktien et godt stykke tid endnu, da det stadig er usikkert, hvilke konsekvenser hvidvasksagen får for Danske Bank.

- Jeg havde egentlig håbet på, at der var kastet endnu mere lys over sagen, og at man havde været endnu mere konkret, men det er man altså ikke kommet helt i mål med. Så det her er en sag, vi kommer til at høre meget til og som nok også vil hæmme aktiekursen, så lang tid den pågår, siger Martin Munk til Ritzau Finans.

Danske Bank sluttede 3,4 pct. lavere i 169 kr., men formåede trods alt at rette lidt op i eftermiddagens handel. Da det så værst ud kort før middagstid, lå Danske Bank-aktien i 160,35 kr. Det ville i givet fald have været den laveste lukkekurs siden 2015.

SALGET AF GENMABS KRÆFTMIDDEL SKUFFER

Ud over Danske Banks nedtur var Genmab og Royal Unibrew med til at sende C25-indekset baglæns. Eliteindekset lukkede 0,5 pct. lavere i 1115,26.

Genmab faldt 2,6 pct. til 1017 kr. på baggrund af salgstal for kræftmidlet Darzalex i USA i august, som ikke udviklede sig helt så stærkt som ventet i Sydbank.

Royal Unibrew dykkede 2,9 pct. til 536 kr. uden bagvedliggende nyt.

ØRSTED I MILLIARDSALG

I toppen af C25 steg Ørsted 1,8 pct. til 415,40 kr., efter at selskabet sent tirsdag kunne oplyse, at det har solgt halvdelen af havvindmølleparken Hornsea 1 til Global Infrastructure Partners. Salget indbringer 37,5 mia. kr., og det er ifølge Sydbank-analytiker Morten Imsgard en rigtig skarp pris, og 6,5 mia. kr. mere end han estimerede.

A.P. Møller-Mærsk, der onsdag morgen blandt andet meddelte, at selskabet vil forsøge på at vinde flere kunder til sin logistikforretning og derfor vil smede logistikforretningerne tættere sammen, steg med 1,6 pct. til 9294 kr. målt på B-aktien.

Coloplast, der fik sænket sin anbefaling af ABG Sundal Collier til "hold" fra "køb", endte 0,6 pct. lavere i 651 kr.