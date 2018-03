Onsdagens aktier: Frygt for handelskrig sendte Mærsk til bunds

. Risiko for en handelskrig med USA i spidsen satte sine spor på det danske aktiemarked onsdag, hvor særligt Mærsk og FLSmidth var under pres.

De mere defensive aktier lod sig dog ikke kue, og efter et indledende fald vendte stemningen ud på eftermiddagen, og det toneangivende C25-indeks endte 0,4 pct. højere i 1128,31.

Investorerne kunne notere sig seneste udvikling på den politiske scene i USA, hvor præsident Donald Trumps økonomiske rådgiver, Gary Cohn, tirsdag sagde op.

Det skyldes ifølge amerikanske medier uenighed om politikken, hvor præsidenten skulle være klar til også at lægge told på kinesiske varer ud over aluminium og stål, som allerede er varslet.

Sidst på eftermiddagen onsdag skrev Donald Trump på Twitter, at USA har et godt forhold til Kina, men at et stort handelsunderskud skal barberes ned.

- De cykliske aktier lider under frygten for en mulig handelskrig, hvilket blev øget tirsdag med Gary Cohns afgang, og det rammer især Mærsk og FLSmidth, som ligger lidt tungt, siger Ole Kjær Jensen, der er afdelingsdirektør for aktier i Sydbank.

WDH TOG TOPPEN

Mærsk-aktien sluttede 2,2 pct. lavere i 9474 kr., mens FLSmidth tabte 0,7 pct. til 415,40 kr.

I toppen sluttede William Demant, uden at der var nyheder fremme om høreapparatselskabet. Aktien steg 3,4 pct. til 229,80 kr. GN-aktien endte 1,8 pct. højere i 212,10 kr.

Der var også fremgang til flere banker, der fik opmærksomhed fra analytikere.

Nordea har ifølge Reuters fået hævet anbefalingen til "køb" fra "hold" hos Deutsche Bank, mens Bank of America Merrill Lynch har indledt dækning af Danske Bank med en købsanbefaling.

Nordea-aktien steg 1,2 pct. til 69,70 kr., mens Danske Bank efter en lignende stigning lukkede i 244,80 kr.

Uden for C25 var bryggeriet Royal Unibrew i god gænge efter sit regnskab for fjerde kvartal, som viste en stigning i driftsoverskuddet (EBIT) til 208 mio. kr. fra 176 mio. kr. året før. Aktien steg 4,3 pct. til 389,20 kr.

- Unibrew fortsætter med at gøre det godt. Der er styr på omkostningerne, og de venter at kunne øge overskudsgraden igen i år, så det er rigtig pænt, siger aktierådgiver Kim Sejdelin fra Jyske Bank.

ZEALAND MED UNDERSKUD

Zealand Pharma offentliggjorde årsregnskab, der viste faldende omsætning og større underskud på bundlinjen end året før. Aktien faldt 1,2 pct. til 92,70 kr.

SAS var på banen med trafiktal for februar, der viste en negativ vækst på 2,1 pct., mens billetpriserne lå uændret.

Flyselskabet kunne desuden oplyse, at den tidligere TDC-direktør Carsten Dilling er kørt i stilling som ny bestyrelsesformand som afløser for Fritz Schur. Aktien faldt 0,7 pct. til 15,25 kr.

Den grafiske virksomhed Glunz & Jensen kunne fortælle, at den har hyret revisionsvirksomheden Pwc til at værdisætte selskabet og undersøge muligheden for et salg.

Det sker, efter at storaktionæren Heliograph for nylig nåede en ejerandel på 33,33 pct. og derfor skal fremsætte et købstilbud til de resterende aktionærer. Glunz-aktien steg 4,3 pct. til 72,50 kr.

/ritzau/FINANS