Onsdagens aktier: Danske Bank pressede C25 i minus trods hop til Mærsk

For det ledende danske aktieindeks, C25, blev det til et fald på 0,6 pct. til indeks 1132,30, mens de ledende aktieindeks i Tyskland, Frankrig og Storbritannien omvendt lå med stigninger på mellem 0,5 og 0,7 pct. ved dansk lukketid.

- Den store synder i den sammenhæng er Danske Bank efter det skuffende regnskab for andet kvartal. Det gør, at det ser anderledes ud herhjemme end i Europa.

- Ellers er der overvejende plusser på det danske marked. Det ser ud til, at handelskrigen er kommet lidt på afstand, og Mærsk stiger et par procent, siger Martin Munk, der er senioraktierådgiver hos Jyske Bank, til Ritzau Finans.

DANSKE BANK VAR BUNDSKRABER EFTER REGNSKAB

Onsdagens regnskab fra Danske Bank viste ifølge Ritzau Estimates skuffelser på både top- og bundlinje i forhold til analytikernes forventninger. I forhold til bundlinjen var overskuddet efter skat 4231 mio. kr. mod analytikernes forventning på 4718 mio. kr.

- Hensættelserne var et positivt element i regnskabet, men ellers var det skuffende. Handelsindtægterne var den største svingfaktor, og de lå omkring 30 pct. under konsensus, siger Martin Munk.

For hele 2018 regner Danske Bank stadig med et nettoresultat på 18 til 20 mia. kr. Men nu ventes resultatet at lande i den lave ende af spændet på grund af netop svage handelsindtægter.

I forbindelse med regnskabet meddelte banken også, at den agter at sende penge fra hvidvaskningssagen tilbage til "samfundsgavnlige formål", og det fik blandt andet ABG Sundal Collier til at så tvivl om, hvorvidt bankens aktietilbagekøbsprogram bliver lige så stort som ventet i markedet.

Samlet blev det til at fald på 9,1 pct. til 177,30 kr. for Danske Bank, der endte som den ultimative bundskraber i C25-indekset.

Ifølge Jyske Bank var kursfaldet til den høje side, men Martin Munk erkender også, at der generelt er usikkerhed omkring aktien på grund af den verserende hvidvaskssag, som har trukket overskrifter særligt de seneste måneder.

Onsdag morgen kom der også regnskaber fra de svenske banker Swedbank og Handelsbanken, som begge leverede større nettooverskud end ventet af analytikerne. Det var sammen med Danske Bank-regnskabet med til at kaste lidt ekstra fokus af sig på Nordea-aktien, der faldt 1 pct. til 62,94 kr. forud for torsdagens regnskab.

MÆRSK SLUTTEDE IGEN HELT I TOP

Aktierne i A.P. Møller-Mærsk var omvendt for anden dag i træk med i den helt gode ende af eliteindekset. Ifølge Martin Munk kan den gode stemning hænge sammen med, at investorerne har skubbet bekymringerne for en handelskrig mellem USA og store dele af verden fra sig.

Onsdag skrev Dagbladet Børsen desuden, at EU-Kommissionen nu undersøger den statsstøtte, der længe har presset containermarkedet. Både Sydkorea og Kina hiver gerne pengepungen op af lommen, når rederier har brug for støtte.

- Det er jo meget svært at konkurrere med nogen, der får statsstøtte, når man ikke selv gør det. Det gør, at der er en masse dynamikker, som vi ser andre steder i verden, man ikke har på de markeder på grund af statsstøtte.

- Det er positivt, at EU-Kommissionen tager det op, men jeg tror ikke, at ligger lige til højrebenet, og jeg har svært ved at se, hvad EU-Kommissionen helt konkret kan gøre, lyder det fra Nikolaj Holmsgaard, der er børsmægler hos ABG Sundal Collier.

B-aktien steg 2,4 pct. til 8266 kr. onsdag, mens A-aktien gik 2 pct. frem til 7840 kr.

GENMAB I TOP EFTER PARTNERNYT

Også Genmab fik branchenyt fra udlandet, da schweiziske Novartis, som Genmab samarbejder med omkring kræftmidlet Arzerra, leverede et overraskende positivt regnskab for andet kvartal med blandt andet bedre end ventet omsætning.

Tirsdag fik Genmab også nyt fra den amerikanske partner Johnson & Johnson. I det amerikanske medicinalselskabs regnskab for andet kvartal fremgik det, at der blev solgt for 511 mio. dollar af Darzalex i kvartalet. Det var dermed højere end de 470 mio. dollar, som estimatet lød på hos tre analytikere ifølge Bloomberg News.

Genmab-aktien steg 1,1 pct. til 1127,50 kr. onsdag, og ifølge Martin Munk kunne den positive stemning stadig føres tilbage til tirsdagens salgstal.

- Den rider lidt videre på den bølge og en lettelse i markedet over, at det forløber godt med salget af Darzalex, siger han.