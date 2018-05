Onsdagens aktier: C25 vendte rundt og endte i grønt med Genmab i top

- Hele markedet er vendt i løbet af dagen. Faldet blev drevet af uroen i Italien, men investorerne er blevet mere positive ud på dagen, siger Anne Sophie Riis, der er børsmægler hos finanshuset ABG Sundal Collier.

Øverst i indekset sluttede Genmab efter en stigning på 3,3 pct. til 987,80 kr.

- Aktien genvinder lidt, efter at investorerne solgte ud mandag. Den er måske blevet lidt oversolgt, vurderer Anne Sophie Riis.

Genmab endte mandagen som den helt store taber, efter at biotekselskabet lørdag meddelte, at en uafhængig dataovervågningskomité har anbefalet at stoppe et studie med kræftmidlet Darzalex i kombination med Roches lungekræftmiddel Tecentriq.

BANKER FALDT

Onsdag faldt Danske Bank og Jyske Bank henholdsvis 0,1 pct. til 207 kr. og 0,9 pct. til 345,90 kr.

- Bankerne peger lidt ned, på grund af det der sker i Italien, siger Anne Sophie Riis.

Medicinalselskabet Novo Nordisk faldt 0,4 pct. til 302,20 kr., på trods af at selskabet efter børslukning tirsdag kunne offentliggøre positive resultater af endnu et studie med midlet Semaglutid i pilleform.

FALD FOR SAS OG MATAS

Udenfor eliteindekset kom luftfartsselskabet SAS med regnskab for andet kvartal, og det viste en højere omsætning sammenlignet med perioden året før, men dog et større underskud.

Forventningerne til helåret fastholdt SAS, hvis aktie faldt 1,9 pct. til 14,35 kr.

Også materialistkæden Matas kom med regnskab, og det viste for det forskudte fjerde kvartal både faldende omsætning og indtjening. For det næste regnskabsår venter selskabet en flad vækst og lavere margin end i det forgangne regnskabsår, mens der i en ny langsigtet strategiplan bliver lagt op til lavere udbyttebetaling blandt andet for at kunne finansiere fremtidige investeringer.

- Investorerne sender aktien ned, da der er lang tid til, at vi kan forvente en positiv vækst i den sammenlignelige salg, siger Anne Sophie Riis. Samtidig påpeger hun, at den lavere udbyttebetaling kan være medvirkende til aktiens fald på 3,3 pct. til 67,50 kr.

Onsdag kom der også regnskab for første kvartal fra entreprenørselskabet Arkil, der kunne notere en lavere omsætning og et ringere resultat end samme periode sidste år. Selskabet fastholdt dog sine forventninger til hele året om at kunne præstere en omsætning på 3,0-3,2 mia. kr. og et overskud før skat på 110-140 mio. kr. i hele 2018. Arkil-aktien faldt 0,8 pct. til 1230 kr.

Finanshuset ABG Sundal Collier har indledt dækning af aktien i Vestjysk Bank. Det gør ABG med anbefalingen "køb" og et kursmål på 3 kr.

I sin analyse vurderer Mads Thingaard, at Vestjyske Bank, efter flere år med store nedskrivninger hos landbrugskunderne, igen er kommet godt på benene.

Aktien steg 5,9 pct. til 2,5 kr.

Skako steg 1,8 pct. til 89,40 kr., efter at selskabet oplyste, at selskabets økonomidirektør er stoppet efter bare to måneders ansættelse. Samarbejdet har ikke fungeret, sagde ledelsen i en meddelelse.

I TK Development er Søren Kempf Holm blevet ansat som ny administrerende direktør. Aktien lukkede 1 pct. lavere i 6,88 kr.

/ritzau/FINANS

Mathias Hagemann-Nielsen +45 33 30 03 35 Ritzau Finans, E-mail:finans@ritzau.dk, www.ritzaufinans.dk