Onsdagens aktier: C25 med GN i front trodsede inflationsoverraskelse

Forbrugerpriserne i USA steg 2,1 pct. i januar sammenlignet med samme måned sidste år, og det var mere end ventet. Økonomerne havde ifølge Bloomberg News ventet prisstigninger på 1,9 pct.

Det sendte i en periode det danske eliteindeks fra grønt til rødt, men det blev igen vendt rundt, og C25 lukkede med en stigning på 1,1 pct. til 1115,55.

Inflationstallene var mere imødeset end normalt, fordi de seneste uger har været præget af store udsving på aktiemarkedet, hvor frygt for en kraftig stigning i inflationen har presset aktiekurserne efter en lang periode med stor fremgang.

VESTAS STEG EFTER KONKURRENTNYT

Øverst i C25 endte GN Group, der steg 4 pct. til 205,90 kr. uden nogen specifikke nyheder om selskabet.

Vindmølleproducenten Vestas steg 1,9 pct. til 430 kr. - ligeledes uden nyheder om eller fra selskabet.

Til gengæld skal konkurrenten Siemens Gamesa levere møller til Ørsteds kæmpe havvindmølleprojekt Hornsea 2, og torsdag afholder Siemens Gamesa kapitalmarkedsdag, hvor selskabet formentlig vil blive udspurgt om prispresset i vindmølleindustrien.

I forbindelse med sit seneste regnskab sagde Siemens Gamesa, at priserne havde stabiliseret sig.

- Så der kan være nogle investorer, som tænker, at hvis Siemens Gamesa gentager det, det tidligere sagde, så står det frisk i erindringen. Det kan have været med til at trække Vestas op, siger Sydbanks aktieanalysechef, Jacob Pedersen, til Ritzau Finans.

NOVOZYMES STEG EFTER LØFTET ANBEFALING

Novozymes, der leverede sit årsregnskab for 2017 i sidste uge, fik løftet sin anbefaling hos Nykredit til "hold" fra "sælg".

Kursmålet er stadig 315 kr. Aktien steg onsdag 1,7 pct. til 305,60 kr.

Investeringsbanken Carnegie løftede kursmålet for Lundbeck til 285 kr. fra 267 kr. Anbefalingen "sælg" blev fastholdt.

Medicinalaktien steg 1,9 pct. til 317,40 kr.

Mærsk fik sænket kursmålet af HSBC til 12.000 kr. fra 12.900 kr. efter selskabets årsregnskab i fredags. Anbefalingen blev der ikke pillet ved, så den lyder fortsat på "køb".

Efter at have ligget lavere meget af onsdagen, endte aktierne med at stige 0,6 pct. til 10.050 kr. for A-aktien, mens B-aktien steg 0,4 pct. til 10.565 kr.

Den danske servicekoncern ISS steg trods et sænket kursmålet til 275 kr. fra 290 kr. hos Jyske Bank, der fastholdt sin købsanbefaling.

ISS steg 1,2 pct. til 225,80 kr.

Blandt sidepapirerne steg 2018's helt store raketaktie på det danske marked, Intermail, med hele 54,3 pct. til 30,40 kr.

Selskabet har været i fantastisk form siden nyheden om, at det har overdraget sin konvolutforretning, der har voldt store problemer gennem de seneste år, til svenske Bong.

Samlet set er Intermail nu steget med 322,2 pct. i år.