Onsdagens aktier: C25 gik imod negativ strøm med Ambu i førertrøjen

Modsat mange af de andre aktiemarkeder var der onsdag overvejende grønt på børsen i Danmark. Det kom især på baggrund af plusser til flere defensive papirer og endnu en stor kursstigning til medicoselskabet Ambu.

Samlet sluttede det danske eliteindeks, C25, 0,3 pct. højere i indeks 1156,42. Derved steg det for anden dag i streg, efter at det startede ugen med et lille fald.

Dagens helt store fokuspunkt var mødet mellem USA's præsident, Donald Trump, og EU-Kommissionens formand, Jean-Claude Juncker. De skulle efter dansk børslukning mødes i Washington for at diskutere samhandel og prøve at undgå en ny omgang ekstratold, efter at USA allerede tidligere har indført ekstratold på import af europæisk stål og aluminium.

Mens markedsiagttagerne ventede spændt på mødet mellem de to højtstående mænd, vandt Ambu-aktien hen over dagen frem i det danske eliteindeks for til sidst at slutte øverst med en kursstigning på 3,5 pct. til 246 kr.

Onsdag var der intet nyt fremme omkring selskabet, som også tirsdag havde en fremragende dag og steg 7,7 pct. Her var det et interview i Børsen med Ambu-topchef Lars Marcher, som sendte aktien op. Til avisen sagde Lars Marcher blandt andet, at der kan være udsigt til en tidobling af selskabets omsætning, hvilket investeringsbanken JPMorgan var først til at spå om.

PLUS TIL MÆRSK UDEN NYHEDER

Også Mærsk-aktierne lå med i den positive ende, og for B-aktiens vedkommende sluttede dagen med en stigning på 1,6 pct. til 8568 kr. Det skete ligeledes uden større bagvedliggende nyheder onsdag.

- Jeg tror ikke, der er nogen forklaring bag den stigning, siger chefhandler Mads Zink fra Danske Bank og fortsætter:

- Aktien stiger, og jeg kan se, at det er udlandet, der ligger og køber op i aktien i dag. Men jeg har ikke set nogen historie, der skulle gøre, at den bliver handlet meget anderledes end resten af markedet.

Med i det positive felt lå også flere defensive papirer såsom William Demant Holding, Coloplast og Chr. Hansen. Heller ikke her var der nyheder fremme, som i sig selv kunne forklare kursstigningerne.

For de tre aktier var der desuden tale om rekord, da William Demant sluttede 1,9 pct. højere i 311,40 kr., Coloplast lukkede 1,6 pct. højere i 701,40 kr., og Chr. Hansen takkede af med et plus på 0,5 pct. til 668,40 kr.

KONKURRENTER MED REGNSKABER

I den mere afdæmpede del af eliteindekset endte FLSmidth 0,3 pct. højere i 394,20 kr. Det skete efter den finske konkurrent Outotecs regnskab for andet kvartal, der viste et lavere end ventet driftsresultat, men omvendt leverede bedre end ventet for både omsætning og ordreindgang.

Uden for eliteindekset fik også Nilfisk nyt fra en konkurrent, da amerikanske Tennant, som ligeledes producerer professionelt rengøringsudstyr, kunne fremvise et særdeles positivt regnskab for andet kvartal og samtidig opjusterede forventningerne. For Nilfisk-aktien endte det med et plus på 1,0 pct. til 315 kr.

Endelig fik FC København, der er fodboldholdet under Parken Sport & Entertainment, tirsdag aften solgt målmand Robin Olsen til italienske AS Roma. Det er sket til et transferbeløb på 63 mio. kr. Med i aftalen er også en række klausuler, der kan få prisen op på godt 89 mio. kr.

Salget ændrer ikke på de finansielle forventninger til hele 2018 for Parken, hvis aktie sluttede 0,5 pct. højere i 85,40 kr.

/ritzau/FINANS