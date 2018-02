Onsdagens aktier: Bavarian endte i toppen af rødt marked

»Der er ikke nyheder fremme på de to - men det er udlandet, der er ude og købe i dag. Trenden er den samme for de to selskaber,« siger Mads Zink, chefhandler i Danske Bank.

NKT sundede sig lidt oven på tirsdagens kursklø, hvor aktien faldt med 11,6 pct. efter et skuffende regnskab. Onsdag endte aktien med at stige med 1,6 pct. til 214,40 kr.

Samlet faldt det danske eliteindeks C25 med 0,1 pct. til indeks 1147,9 efter at have snuset til et plus først på eftermiddagen. Faldene i Europa og herhjemme kom i kølvandet af, at en negativ stemning fra USA spredte sig som ringe i vandet først til Asien og siden til Europa. Det var indikationer fra den nytiltrådte chef for den amerikanske centralbank, Jerome Powell, tirsdag om flere renteforhøjelser end ventet i markedet, der fik mismodet til at brede sig.

»Markederne var en smule skræmt ved udsigten til renteforhøjelserne, men gennem dagen kørte markederne lige så stille op,« siger Mads Zink.

I bunden af C25 blev Novo Nordisk revet med ned af den generelle negative stemning om medicinalaktierne i Europa onsdag. Novo endte med at falde med 2,0 pct. til 316,60 kr.

Med i bunden var også servicekoncernen ISS, der endte med at falde med 1,6 pct. til 222,30 kr., efter at britiske HSBC skar kursmålet ned til 200 kr. fra 210 kr., mens anbefalingen »reducer« blev gentaget.

NILFISK MED REGNSKAB

Nilfisk var et af de selskaber blandt sidepapirerne, der kom med regnskab onsdag. Selskabet regner i år med at kunne realisere en organisk vækst på 3-4 pct. og en EBITDA-margin på 11,5-12,0 pct. før særlige poster. Til sammenligning blev resultatet for 2017 en organisk vækst på 3,7 pct. og en margin på 11,1 pct.

»Nilfisk lander inden for det ventede, så det er helt naturligt med en lidt neutral reaktion. Aktien er faldet lidt op til regnskabet, efter at Tennant har afvist en fusion,« siger Martin Munk, der er senioraktierådgiver i Jyske Bank.

Aktien steg med 1,0 pct. til 310 kr.

TCM STEG PÅ REGNSKAB

Også køkkenvirksomheden TCM Group kunne præsentere 2017-tal, som viste, at overskuddet blev løftet gennem et højere salg og opkøb. Virksomheden, der ejer mærker som Svane Køkkenet og Tvis Køkkener, løftede i 2017 omsætningen med 36,3 pct. til 817,3 mio. kr.

TCM blev børsnoteret den 24. november til 98 kr., og onsdag steg aktiekursen med 0,8 pct. til 105 kr.

Alm. Brand kom onsdag med sit endelige årsregnskab for 2017, efter at koncernen allerede i starten af februar afleverede foreløbige tal for sidste år i forbindelse med købet af Saxo Privatbank for 360 mio. kr.

LÆS MERE : Tirsdagens aktier: Danske Banks hvidvaskningssag pressede aktien ned

Overskuddet før skat landede på 1023 mio. kr. sidste år, og det stemmer overens med de foreløbige tal, der kom i forbindelse med annonceringen af koncernens opkøb af Saxo Privatbank. Det er samtidig et fald fra 1033 mio. kr. i 2016.

Aktien faldt med 2,5 pct. til 69,10 kr.

Og lige før lukketid kom emballageproducenten Hartmann med regnskab for fjerde kvartal. Selskabet skruer op for forventningerne i år i forhold til sidste år. Aktien steg med 4 pct. til 339 kr.