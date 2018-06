Onsdagens aktier: Analysenyt løftede William op i toppen på trist dag

En analyse fra Goldman Sach bragte William Demant tæt på toppen i C25 onsdag. Det amerikanske finanshus opjusterede aktiens kursmål med 47 pct. til 221 kr. - og selv om det var under den aktuelle kurs, lukkede høreapparatskoncernen med et plus på 2,6 pct. til 240,40 kr.

- Det er helt sikkert analysen, der er med til at sende William Demant op. Den er steget pænt i år - og det ser ud til at fortsætter, siger Nikolaj Holmsgaard, der er børsmægler i ABG Sundal Collier.

Hos Jyske Bank mener senioraktierådgiver Martin Munk, at aktien prismæssigt er højt sat, selv om "det er et superdrevet selskab". Jyske Banks kursmål fra 26. april er på 175 kr., og banken anbefaler et salg af aktien. Ifølge data fra Bloomberg News har fire analytikere en købsanbefaling af aktien, 11 siger "hold", mens 11 anbefaler at sælge.

Aktien er steget med 38,6 pct. i år.

Samlet faldt eliteindekset, C25, med 0,7 pct. til indeks 1125,04.

GN var ligeledes under Goldman Sachs lup med et løftet kurmålet til følge til 246 kr. fra 198 kr. Anbefalingerne til begge høreapparatsselskaber er uændret "neutral".

GN-aktien steg 0,9 pct. til 251 kr. onsdag.

Helt i top endte Bavarian Nordic med et plus på 3,2 pct. til 201,80 kr. uden nyt om selskabet.

ØRSTED OG NOVOZYMES NEDERST

Energiselskabet Ørsted overhalede i løbet af dagen bundplaceringen for Novozymes. Ørsted endte med et drop på 3,0 pct. til 377 kr. uden selskabsspecifikt nyt.

- Der har i den seneste tid været skriverier om øget konkurrence i industrien for offshore vind, og det tynger selskabet. Og siden Ørsted ikke fik tildelt noget i udbudsrunden i Massachusetts for et par uger siden, har det stået lidt skidt til, siger Nikolaj Holmsgaard.

- Ser man over de seneste tre år, har aktien dog udviklet sig ganske pænt fra en udbudskurs på 205 kr. Så der er måske nogen, der tager gevinsten hjem nu, siger børsmægleren.

Novozymes endte som toer - i bunden - og faldt med 2,2 pct. til 324,10 kr. Det var efter nyheden om en udskudt amerikansk beslutning omhandlende bioethanol.

USA's præsident, Donald Trump, har tidligere luftet muligheden for, at hans regering vil lempe reglerne for salg af benzin med bioethanol. Reuters kunne for en måneds tid siden fortælle, at forslaget konkret går ud på at tillade salg af benzin med op til 15 pct. bioethanol hele året - kendt som E15-benzin. I dag er det ikke lovligt at sælge benzinen nogle måneder om sommeren, men Trump-regeringen vil ændre de regler, hvilket skal støtte landbruget i USA - herunder majsbønderne.

PANDORA FIK FORHANDLERNYT

Smykkeselskabet Pandora fik nyt fra den amerikanske smykkeforhandler Signet Jewelers, der blandt andet sælger Pandora-smykker via kæden Jared.

- For selve Signet-gruppen var det pæne overskrifter. Ser man på Jared, faldt like-for-like-væksten med 7,8 pct. i kvartalet, hvilket ikke burde overraske. Men jeg tror, at vi vil se, aktien blive handlet mere eller mindre sidelæns, indtil regnskabet for andet kvartal kommer.

- Oveni er et kursniveau på 500 kr. et superdejligt tal. Og det kan også have en psykologisk effekt, så aktien har svært ved at flytte sig, siger Nikolaj Holmsgaard.

Derudover fik smykkeselskabet snittet kursmål og sænket anbefaling af tyske Berenberg. Anbefalingen lød "hold" mod "køb". Samtidig skar finanshuset næsten 25 pct. af kursmålet til 560 kr.

Smykkeaktien steg 0,2 pct. til 501,40 kr.

CHEMOMETEC FORTSATTE OPTUR

Og selv om det var dagen derpå hos Chemometec, så fik aktien endnu et skud op med et plus på 9,2 pct. til 52 kr., hvilket gav pladsen som den mest stigende danske aktie onsdag. Aktien er steget 97,7 pct. i år.

Chemometec opjusterede mandag forventningerne til omsætningen og driftsindtjeningen for indeværende regnskabsår, og det fik aktien til at stige med 9,7 pct.

Glunz & Jensen, der blandt andet laver og sælger udstyr til trykkerier, er kommet med helårsregnskab. Selskabet fastholder forventningerne til det forskudte regnskabsår 2018/19 om en nettoomsætning på 260 mio. kr. og et driftsresultat (EBITDA) på 38 mio. kr.

Aktien endte dagen uændret i 75 kr.

