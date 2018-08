Onsdagens aktier: Amerikansk storbank sender Danske til vejrs

»Det er en lidt blandet landhandel, selv om C25 ligger i plus. Pilene stikker i alle retninger måske bedst skitseret ved Danske Bank og Jyske Bank, der er påvirket af, at der er nogle analytikere, der har rørt rundt i gryden,« siger senior aktierådgiver i Jyske Bank Martin Munk til Ritzau Finans.

Danske Bank stiger næstmest i C25-regi med 3,2 pct. til 190,70 kr. Fremgangen kommer efter en opjustering fra Morgan Stanley til "overvægt" fra "ligevægt".

Omvendt har SEB tirsdag aften sænket anbefalingen af Jyske Bank til "hold" fra "køb" i kølvandet af bankens regnskab for andet kvartal. Jyske Bank falder med 4,8 pct. til 337,80 kr.

OPJUSTERING FRA GN

For GN har formiddagen budt på en plads i solen efter et stærkt regnskab for andet kvartal krydret med opjusterede forventninger til headsetproducenten GN Audio.

»Det er et fremragende resultat i GN Audio, der leverer tredje opjustering i år, og det viser, at selskabet virkelig har ramt plet med deres nye produktserier. Det er superstærkt«, siger Morten Imsgard, der er aktieanalytiker hos Sydbank, til Ritzau Finans på bagkant af regnskabet.

GN Audio opjusterer forventningerne til hele året for tredje gang på seks måneder, så det nu regner med en vækst på 16-19 pct. mod tidligere 15 pct. Forventningerne til koncernens høreapparatforretning, GN Hearing, fastholdes.

Aktien i GN stiger 4,2 pct. til 319,30 kr., og er medvirkende til at sende C25-indekset 0,7 pct. højere til 1160,56.

MÆRSK I FREMDRIFT

Blandt eliteindeksets lokomotiver er også Mærsk-aktierne. B-aktien stiger 1,5 pct. til 9204 kr., og A-aktien ligger 1,6 pct. højere i 8640 kr. Dermed er aktierne steget i omegnen af 6,5 pct. siden fredagens halvårsregnskab, hvor Mærsk offentliggjorde planerne for en selvstændig børsnotering af Drilling i 2019.

»Mærsks udmelding om Drilling i sidste uge har skabt god stemning. Det kan godt være, at der ikke var tale om plan A, men det, at der bliver eksekveret på strategien, tages positivt op«, siger Martin Munk.

Han vurderer desuden, at Mærsk er positivt påvirket af, at markedet i stigende grad håber på en løsning af handelskonflikten mellem Kina og USA.

PANDORAS CFO KØBER OP

For Pandora kan formiddagens stigning på 1,4 pct. til 379,30 kr. hænge sammen med, at smykkeselskabet tirsdag efter børslukketid meddelte, at finansdirektør Anders Boyer har købt aktier i selskabet for godt 4,9 mio. kr.

»Det sender et positivt signal, at han sætter hånden på kogepladen,« siger Martin Munk med henvisning til, at markedet ofte ser insideres opkøb af aktier som en indikation af, hvilken vej vinden blæser.

Uvant er det til gengæld, at Matas belønnes for sit regnskab, og faktisk stiger mest af alle med 8,9 pct. til 55,30 kr.

»Regnskabet overrasker til den positive side, og det er lang tid siden, at vi har oplevet det. Derfor ser vi også en lidt kraftig reaktion,« siger Jyske Banks Martin Munk.

Matas kom ud af første kvartal af det skæve regnskabsår 2018/19 med en bedre omsætning end i samme periode sidste år, mens bundlinjen endte en smule lavere. Omsætningen lød på 843,8 mio. kr. i perioden, mens kæden i første kvartal sidste år omsatte for 830,8 mio. kr.

Resultatet før skat faldt til 90,8 mio. kr. fra 94,9 mio. kr. set over den samme periode, og ifølge selskabets administrerende direktør skyldes det blandt andet ekstraordinære fratrædelsesomkostninger i forbindelse med omstrukturering af ledelsen.

/ritzau/FINANS