Onsdagens aktier: Ambu står til klø fra åbningen

Ambu kan komme under pres fra morgenstunden onsdag, efter at storaktionæren Chr. Augustinus Fabrikker har solgt et stort bundt aktier med en rabat på over 10 pct. Salget sker i øvrigt i et marked, der ser ud til at gå en lidt småsur onsdag i møde.

Beherskede fald i USA tirsdag og røde farver på de asiatiske børser onsdag varsler en svagt negativ åbning på det hjemlige marked. Den tyske DAX-future indikerer da også en negativ åbning på 0,4 pct.

For Ambu kan faldet dog vise sig at blive væsentligt større.

Chr. Augustinus Fabrikker har ifølge Bloomberg solgt 13,5 mio. Ambu-aktier, og for at finde købere til en så stor aktiepost, har det været nødvendigt at sælge til 220 kr. per aktie - 25 kr. under tirsdagens lukkekurs på 245 kr.

- Det er ikke unormalt, at så store poster placeres med rabat, men normalt ser vi en rabat på 3, 4 eller 5 pct., så det er til den høje side, siger aktierådgiver i Jyske Bank Martin Munk til Ritzau Finans.

Han venter af samme grund pres på aktien fra åbningen.

- Det er ikke unormalt, at vi skal helt ned og ramme den kurs, som den placeres til, siger Jyske Bank-rådgiveren.

Aktieposten svarer til lidt over 6,2 pct. af de børsnoterede B-aktier og omtrent 5,4 pct. af hele aktiekapitalen i Ambu , når man medregner de 34,3 mio. A-aktier i selskabet, som ikke handles på børsen.

SURT MARKED

Aktiesalget blev annonceret tirsdag aften i et marked præget af negativ stemning, afspejlet ved et fald i C25-indekset på 1,1 pct. til 1154,52.

Pandora var blandt de positive islæt og steg 0,8 pct. til 385,30 kr.

Smykkeproducenten fik tirsdag løftet kursmålet med en tyver til 400 kr. af Jyske Bank, der i en analyse fra tirsdag hæfter sig ved, at prisforhøjelser gennemført i sidste uge vil kunne løfte omsætningsvæksten og indtjeningsevnen. Banken gentager dog sin hold-anbefaling.

Novo Nordisk er ifølge The Independent signifikant i gang med at opbygge store lagre af insulin i Storbritannien før et muligt brexit uden en aftale mellem briterne og EU. Det er for at sikre sig mod mangel af insulin, der udelukkende importeres til Storbritannien og ikke produceres lokalt. Tirsdag steg Novo 0,6 pct. til 314,50 kr.

Danske Bank fik tirsdag en børslussing og faldt 6,2 pct. til 177,45 kr., efter at Financial Times på baggrund af oplysninger fra et udkast til en rapport om hvidvasksagen i bankens estiske afdeling kunne fortælle, at der på et enkelt år passerede 192 mia. kr. igennem afdelingen. Det kan øge frygten i markedet for, at en stor bøde er på vej til banken, selv om det ikke er til at vide, hvor mange penge der reelt er relateret til hvidvask.

Overordnet er der stadig fokus på forhandlingerne mellem USA og Canada om handelsaftale. Forhandlingerne genoptages i dag. Desuden udløber den offentlige høringsperiode for USA's indførelse af ny told på kinesiske varer for samlet 200 mia. dollar.

/ritzau/FINANS