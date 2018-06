Oliepriserne stiger på blandede signaler fra Opec

Den europæiske referenceolie, Brent, og den amerikanske WTI-olie oplever en svag prisstigning fredag morgen, mens priserne på guld og kobber falder.

Olieprisstigningen skyldes de blandede signaler, som olieinvestorer har fået fra Organisationen for Olieeksporterende Landes, Opec, om hvorvidt organisationen og dens allierede vil øge deres produktion af olie.

Både Rusland og Saudi-Arabien har givet udtryk for, at de er klar til at øge produktionen, men Iraks olieminister, Jabbar al-Luaibi, har fortalt Reuters, at en øget olieproduktion ikke kommer på tale i forbindelse med Opecs møde i Wien den 22. juni.

- Synspunkterne hos Opec-medlemmer er så vidt forskellige, at de nok ikke vil nå til enighed til mødet senere på måneden. Det er sandsynligt, at oliepriserne vil svinge, når usikkerheden stiger på markedet, siger Will Yun, der er råvareanalytiker hos Hyundai, til Bloomberg News.

En tønde af den europæiske referenceolie, Brent, koster fredag morgen 77,24 dollar mod 76,75 dollar torsdag eftermiddag. Den amerikanske WTI-olie handles samtidig i 66,05 dollar mod 65,80 dollar torsdag eftermiddag.

Fredag morgen koster en ounce guld 1296,52 dollar mod 1297,83 dollar torsdag eftermiddag.

På markedet for industrimetaller koster et ton kobber fredag morgen 7245 dollar mod 7246,50 dollar torsdag eftermiddag.

/ritzau/FINANS