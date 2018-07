Oliepriserne stiger fortsat efter USA-EU-aftale og Saudi-stop

Den amerikanske præsident, Donald Trump, og Jean-Claude Juncker, som er formand for EU-Kommissionen, nåede onsdag til enighed, hvilket har afsluttet risikoen for en øjeblikkelig handelskrig mellem USA og EU.

»Priserne har været stigende efter nyhederne med Saudi Arabiens afbrydelse af olietransporten, hvilket har skabt bekymringer på markedet over forsyningerne i den nærmeste fremtid. Det er sandsynligt, at det er kortvarigt, da de ikke kan beslaglægge olietransporten på ubestemt tid. Når problemet løser sig selv, forventes det, at WTI tilbagejusterer sig til 65 dollar for en tønde og 70 dollar for en tønde Brent i løbet af året,« siger Barnabas Gan, som er økonom i Oversea-Chinese Banking, til Bloomberg News.

Stigningerne skyldes ifølge Reuters Saudi Arabiens afbrydelse af olietransport gennem Bab al-Mandeb-strædet, USA's faldende varebeholdning og mindskelse af spændingen mellem USA og EU.

Ved at afbryde olietransporten gennem Bab al-Mandeb, som ligger mellem Yemens og Afrikas kyster i den sydlige del af Det Røde Hav, standses olietransporten gennem blandt andet Suez-kanalen som forbinder Det Røde Hav med Middelhavet.

En tønde af den europæiske referenceolie, Brent, koster fredag morgen 74,58 dollar mod 74,29 dollar torsdag eftermiddag. Den amerikanske WTI-olie handles samtidig i 69,64 dollar mod 69,62 dollar torsdag eftermiddag.

Fredag morgen koster en ounce guld 1224,36 dollar mod 1226,54 dollar torsdag eftermiddag.

På markedet for industrimetaller koster et ton kobber fredag morgen 6299 dollar mod 6281,50 dollar torsdag eftermiddag.

/ritzau/FINANS