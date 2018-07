Oliepriserne falder efter Opec-landenes produktion stiger

Oliepriserne faldt tirsdag, efter at en rapport viste at Opec-landenes produktion nåede sit højeste i år i juli måned. Tabet var dog begrænset da bekymringer omkring udbud stille og roligt forsvandt.

Den europæiske referenceolie, Brent, faldt med 7 cent, efter en stigning på 0,9 pct. mandag, samtidig med at den amerikanske WTI-olie faldt 6 cents tirsdag efter en stigning på 2 pct. i løbet af de sidste par dage.

En undersøgelse fra Reuters viste, at Opec-landenes produktion steg i juli med 70.000 tønder pr. dag til 31,6 mio. tønder om dagen. Et endnu større udbud kan risikere at medføre en midlertidig produktionsstandsning og presse priserne op.

WTI-olien steg mandag på grund af bekymringer om, at afbrydelsen af en oliefabrik i Canada ikke vil blive løst så hurtigt som forventet, meddeler en forhandler ifølge Reuters.

Oliebeholdningen i Cushing, Oklahoma, hvor WTI-olie handlet på kontrakter fysisk leveres, hvis ikke kontrakterne lukkes inden udløb, er blevet mindre, til dels på grund af standsningen i olieproduktion som har reduceret flowet af olie til centralen. Lageret i Cushings distributionshub faldt til 23,7 mio. tønder, hvilket er det laveste siden november 2014.

Oliepriserne er steget igen efter de seneste nedgange de sidste to uger, da ulmende sanktioner mod Iran allerede er begyndt at begrænse eksport fra landet. Den amerikanske præsident, Donald Trump, sagde i mandags, at han ville mødes med Irans præsident, Hassan Rouhani.

En tønde af den europæiske referenceolie, Brent, koster tirsdag morgen 74,77 dollar mod 75,04 dollar mandag eftermiddag. Den amerikanske WTI-olie handles samtidig i 69,94 dollar mod 70,14 dollar mandag eftermiddag.

Tirsdag morgen koster en ounce guld 1221,18 dollar mod 1224,61 dollar mandag eftermiddag.

På markedet for industrimetaller koster et ton kobber tirsdag morgen 6251,5 dollar mod 6245 dollar mandag eftermiddag.

